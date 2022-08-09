屯門慶生遇襲青年不治 17歲男控謀殺

【明報專訊】剛過生日的22歲姓梁青年，上周六（6日）凌晨與7名友人在屯門青菱徑聚餐，席間發生爭執，有人「吹雞」召來約10名大漢向其中3人施襲，梁被拳打頭部重創昏迷，延至昨午不治，案件改列謀殺及傷人。警方當日拘捕兩名涉案男子，案件由屯門警區反黑組跟進，不排除更多人被捕。
屯門警區助理指揮官莊成逸稱，當日爭執後有人打電話召集10名男子到場，利用現場雜物及廣告牌等向3人施襲後逃去。22歲青年延至昨日不治，另39歲姓張及41歲姓趙男子身體多處受傷，昨仍留醫。屯門警區反黑組、情報組及重案組深入調查後，案發同日拘捕兩名分別17及21歲男子，前者昨被控謀殺及兩項傷人罪，今早在屯門裁判法院應訊，後者保釋候查。
席間聊男女關係起爭執
17歲少年被摑「吹雞」
警方相信行兇動機由晚膳席間爭執引起。據悉，當日同枱8人認識，曾談及男女關係話題，一名17歲少年被掌摑後「吹雞」。據了解，梁並非眾人襲擊主要目標。
涉事餐廳負責人昨晚稱開業近5年，對熟客「佳仔」死去感傷心。他憶述佳仔與友人當晚9時到餐廳晚宴慶生，其後佳仔先返家，聞悉友人爭執，即趕回欲當「和事老」。他說佳仔「好人一個」，盼警方將兇徒繩之以法。據悉事發時佳仔捱了數拳，頭疑被重擊，倒地昏迷。