夫涉強姦外傭 妻控協助教唆

男被告陳暹德（案發時44歲，下同，圖）被控於或約於2018年1月21日，在洪福邨一單位干犯各一項企圖強姦罪及強姦罪；女被告黎芷珊（32歲）被控同日同地干犯協助和教唆強姦罪及非禮罪。控方開案陳辭指出，兩被告為夫婦，育有一子一女。事主X於2017年11月18日首次來港做家傭，與僱主8歲長女同房，兩被告則與一歲半幼子住主人房。

妻被指向事主稱「先生喜歡你」

控方指出，案發當晚11時許，X哄少主在嬰兒牀上睡覺，兩被告蓋被躺在牀上，男被告要求X躺到兩人中間，X見兩人全身赤裸，拒絕並回房。女被告之後到X的房間，在其耳邊輕聲說「先生喜歡你（sir like you）」，拉她到主人房，X起初拒絕，但因女被告動怒而屈從。進入主人房後，男被告抱X到牀上並脫去其衣服，X掙扎及求救，未獲理會。男被告續摸X胸部，指插及親吻其私處，女被告則掃了X右胸一下。男被告嘗試以未勃起的陰莖插入X陰道不果，女被告遂替丈夫口交，協助他勃起。男被告隨後無戴安全套下強行與X性交，並在其陰道射精，其間X大聲求救。男被告逼X收下150元，要求她「別告訴別人」。X在WhatsApp向朋友傾訴事件，翌晨由朋友陪同報警，同日驗傷發現陰部有脗合男被告DNA的精液，陰唇有新近擦傷痕迹，法醫估計傷痕是在前一天由陰道性交或撫摸陰部造成。

男被告稱付錢性交 妻稱睹事主赤裸入房

男被告被捕時，在警誡下稱「我無強姦佢」，但承認付錢與X性交；女被告則聲稱僅目睹X赤身步出主人房，而男被告赤裸躺在牀上。警方檢取X與朋友的WhatsApp對話紀錄，以及女被告發給X的信息，涉要求X不要將事告訴任何人。

【案件編號：HCCC 134/20】