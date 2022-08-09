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9泛民涉違特權法 區諾軒守行為3人撤控

【明報專訊】9名時任泛民立法會議員涉於2018至2020年間在立法會內違反《立法會權力及特權條例》，被控襲擊、藐視等多項罪名，6案昨日在西九龍裁判法院提堂，已流亡的立法會前議員許智峯亦涉兩案。其中被告區諾軒獲准以3000元簽保守行為24個月；范國威、郭家麒、胡志偉獲撤控，陳志全則否認所涉3案控罪。

陳志全否認3案控罪 押後審

首案涉及2019年立法會審議修訂《逃犯條例》，范國威、朱凱廸、林卓廷、郭家麒、區諾軒及陳志全被控5項襲擊、妨礙或騷擾在會議範圍內的議員等罪。區諾軒獲准簽保守行為，控方亦申請撤銷范國威、郭家麒的控罪。林卓廷及陳志全表示不認罪，排期明年3月20至24日審訊；朱凱廸擬認罪，於審訊首天處理。

區諾軒承認的案情指出，立法會2019年4月組成由涂謹申主持的法案委員會審議《逃犯條例》修訂，惟未能選出主席，其後內委會以大比數通過由石禮謙取代。5月11日，多名泛民議員出席涂主持的會議，石禮謙、周浩鼎、葛珮帆等建制派議員進入會議室被阻，區欲接近石搶其麥克風及激烈尖叫等。

次案為2018年立法會審議高鐵一地兩檢，林卓廷及尹兆堅在會議室抗議後被逐，事後兩名保安報稱受傷。兩人被控一項阻礙立法會人員執行職務，尹另被控一項普通襲擊，兩人擬認罪，押後至12月13日處理。

黃碧雲擬認兩藐視罪

另外，建制派李慧琼於2020年舉行內委會特別會議，尹兆堅、黃碧雲、胡志偉、朱凱廸、陳志全被控藐視等罪。控方昨申請撤銷胡志偉的控罪，並擬撤銷朱凱廸的控罪，於明年3月20日處理；尹兆堅、黃碧雲將認罪，押後至12月13日處理；陳志全不認罪，排期明年1月10至16日審訊。

同年朱凱廸及陳志全涉於《國歌法》在立法會三讀時潑臭水，被控藐視及施用有害物品共4罪。控方擬撤銷朱的控罪，明年3月20日處理；陳不認罪，排期明年5月8至12日審訊。

餘下兩宗發生於同年10月，黃碧雲、尹兆堅涉在環境事務委員會多投選票，被控藐視罪，尹擬認罪，押後12月13日處理，控方擬撤銷黃的控罪。黃涉於另一會議「搶咪」，擬承認藐視罪，同日處理。

【案件編號：ESCC2993/18等】

相關字詞﹕藐視罪 西九龍裁判法院 立法會內務委員會 國歌條例草案 一地兩檢 逃犯條例修訂 權力及特權法 立法會

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