警隊保安局工作多年 曾捲「恒大飯局」被票控 前保安副局區志光 任國安委秘書長

李家超：擁國安意識 能勝任

政府公布，國務院根據特首李家超的提名和建議，任命區志光接替政務司長陳國基出任國安委秘書長，即日在李家超監誓下宣誓就任。李家超表示，區志光過去5年擔任保安局副局長，擁有國安意識和熟悉國安事務，有能力勝任秘書長。

陳克勤讚熟書 修例風波「硬淨」

陳克勤表示，區志光在修例風波期間，對於大是大非如抹黑紀律部隊等問題「站得很硬淨、很前」。他說，區擔任副局長出席立法會會議時表現「熟書」，經常與不同黨派議員溝通和解釋政策，認為區很稱職。葉劉淑儀憶述立法會審議一地兩檢時區志光代表保安局回應議員提問，表現中規中矩，掌握相關資料。

現年60歲的區志光1980年加入警隊做警員，1986年升督察，2015年晉升至高級助理處長，曾駐守人事及訓練處、刑事及保安處等部門，2017年加入問責班子，出任保安局副局長。去年他曾捲入「恒大飯局」爭議，與多名高官違反限聚令出席飯局並被票控，保安局事後發聲明承認出席官員有疏忽及敏感度不足。