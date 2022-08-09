港大紀委學生代表 擬改教委會任命 最快日內表決 校友嘆「搲爛面」無諮詢

剔除學生會法定角色

4月稱學生代表由學院選出

港大早前提出修改學生紀律處分程序。港大4月回覆傳媒查詢稱，紀律委員會的學生成員日後由各學院自行選舉產生，但據本報獲得校方相關條文的擬稿，無提及選舉產生紀律程序的學生代表。港大至截稿前未回覆有關查詢。

校董鄭泳舜：平衡了學生聲音

港大校友吳錦祥在1970年代爭取校方在紀律程序加入學生代表，他說港大今次修訂並無諮詢學生，慨嘆校方已「搲爛面」不承認學生會，推翻過去所有安排。

身兼港大校董的民建聯立法會議員鄭泳舜說尊重大學管理層考慮，認為新修訂平衡了學生聲音，相信目前是過渡期，期望待學校回復平靜後，學生會可找到新定位。

在各大學學生會中，港大學生會是少數在大學法例中有法定角色。根據現行《港大條例》規程，學生會評議會及教務委員會每年分別委任一批學生代表及教務委員，出任處理學生投訴的5人紀律委員會。港大學生會評議會去年7月悼念刺警案疑兇後，港大校方宣布不再承認學生會。據悉，過去一年的紀律程序沿用學生會提名學生名單，但成員任期已在暑假屆滿。

原限教務委員 教師代表擴至教授

除剔除學生會提名權，校方亦建議紀律委員會中教師代表資格由教務委員放寬至正副教授，預計令每年僅40多名教務委員合資格參與學生紀律程序，大增至1100名教授。

曾任港大畢業生議會主席的港大校董黃耀傑向本報說，根據校方草擬條文的寫法，技術上由於無說明是選舉程序，教務委員會可以不委任某些學生代表。他又說，教務委員會未必很認識學生，認為作為委任角色，程序上或有疑問。

吳錦祥回應本報查詢時說，1970年代爭取學生代表加入時，校方尊重學生意見。他質疑目前校方方案無說明是否選舉產生紀律委員會學生代表，認為應講清楚，否則「求其院長委任兩個學生都無仇報」。

有不願具名的港大教務委員說，目前教務委員以資深教員為主，擴大教師代表基礎有助提升多元化。

據悉，方案先後獲港大校委會通過及教務委員會傳閱通過。在校委會討論中，本科生代表黃靖軒曾關注何謂「破壞校譽」，席間校方稱事件程度嚴重才會觸發紀律程序。

「損校譽」可查處 校方稱嚴重方觸發

有不願具名的港大資深教員說，刺警風波中校方無法以紀律程序處分學生，因為當時未有破壞校譽條文，但其中4名被控宣揚恐怖主義的評議會成員一旦定罪，則可能重新啟動紀律程序。

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