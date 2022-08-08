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【Emily】全民運動日 特首民主派同場

【明報專訊】康文署噚日舉辦一年一度嘅「全民運動日」，鼓勵市民做運動，特首李家超、文化體育及旅遊局長楊潤雄、康文署長劉明光等多名官員去荃灣體育館參與體育同樂活動，仲落場試玩電子虛擬拳擊同划艇。李家超事後喺facebook話，自己練咗氣功25年，深深體會到中國氣功嘅博大精深，呼籲市民多做運動，「共同抗擊疫情」。同場嘅公民黨前成員、荃灣區議會主席陳琬琛就話未有時間同李家超交談，但希望政府多啲接觸區議會。

一眾嘉賓睇完霹靂舞表演後，就參觀場內嘅電子虛擬運動體驗區，李家超、楊潤雄同劉明光首先試玩拳擊遊戲。限時1分鐘內，楊潤雄同劉明光拳拳有力，李家超則出拳較慢較輕柔。楊潤雄、劉明光同空手道運動員劉知明之後再比賽虛擬划艇，劉知明率先喺16秒內完成，楊潤雄以約6秒之差屈居第二。

同民主派破冰？陳琬琛：冇諗咁多

陳琬琛亦獲康文署邀請出席，佢話活動緊湊，未有時間同特首等人交談。被問到會唔會認為係政府同民主派破冰之舉，佢話「冇諗到咁多」，一心只想推廣運動日，但亦希望政府可以多同區議會交流，共同解決民生問題。

多名官員響應運動日，勞福局長孫玉菡就帶備球拍到鯉魚門體育館打乒乓波，仲同長者做毛巾健體操。房屋局長何永賢喺facebook上載行山相，話每逢周日朝早都會行山，同事驚歎佢「好精力」，佢就話係調整身心嘅一種模式。副政務司長卓永興、政制局長曾國衞同律政司正副司長林定國、張國鈞則上演一場乒乓波雙打賽。

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