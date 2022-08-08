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2022年8月8日星期一
港聞二
新生嬰首5月減兩成 跌幅9年高 家計會稱婦女疫下擱置生育 周永新促早通關減影響
移民者多青壯最具生育力 周永新：市民對前景悲觀
約50學生5教師離港 「相對不嚴重」 將退休九華校長：移民潮下首務穩教界留人才
疫下學生成績不跌反升 少協作互動成熟度減
警檢走6巨屏 斷裂螺絲待化驗 阿Mo不需插喉 父：冀當局調查後作建議保障表演者
相機手機舖同稱消費券首期幫助不大
周中天文大潮 1號波料今明掛
葉劉：「北京都不做」 港沒必要禁台進口
14檢測接種承辦商獲1616萬保就業 議員質疑雙重補助 負責「施政報告組」：正向部門了解
光影記基層疫苦 「政府知道我們存在嗎？」
二代疫苗抗BA.5 政府顧問分歧 孔繁毅倡今冬作加強劑 許樹昌指針對BA.1籲續打初代
九旬翁疫歿 同住家人被揭快測陽性無呈報
有瘧疾患者同時染新冠 醫局稱暫無數字
中大新療法 肝內膽管癌存活期增10月
港區人代月尾新疆考察 譚耀宗：因西方諸多攻擊
中區打擊黑的 兩司機被捕一涉偷車
大灣區GBA專題：室內設計引入BIM 成品零偏差
大灣區GBA專題：BIM結合家具水電資訊 助協調施工免錯漏
大灣區GBA專題：屋署審批仍靠圖紙 市建執董促加快電子化
港商研矽粉製氫 減儲存運輸成本
氫燃料電池 優勢在商用車
尊子漫畫
【Emily】全民運動日 特首民主派同場
【Emily】賣月餅撐民主黨3子 楊雪盈到場幫襯
【Emily】藝術家與學生設計 東鐵藝術列車起行
【Emily】民建聯30周年活動 設250街站派口罩
【Emily】馬逢國恤衫皮鞋打羽毛球
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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