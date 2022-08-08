氫燃料電池 優勢在商用車

很多人不明白，鋰電池電動車已經佔據了新能源汽車的大部分市場，小眾的氫燃料電池汽車還有何存在價值？劉培生認為，鋰電池和氫燃料電池其實各有優缺點和應用場景。鋰電池電動車的主要缺點是充電時間偏長。對私家車來說，這可能不成問題。但對於需要接近全日運作或者比較重型的商用車輛來說，例如的士、小巴、貨車、長途巴士等，以鋰電池為動力就不太適合。因為這等於縮短它們的運作時間，拖低營運效益。相對來說，氫燃料電池商用車每次加氫氣卻只需幾分鐘，跟燃油車入油時間相若，這便不會影響商用車輛的營運效益。

不過，氫燃料電池商用車的市場仍未蓬勃。在此之前，該公司會先嘗試發展其他商機。現時，該公司正研製一套可以即場生產氫氣及用氫燃料電池來產生電力的流動系統，其體積相當於一個20呎長貨櫃，希望明年第一季開始投產，供應給建築地盤。

但該公司在元朗工業邨的租約明年就到期，今年底就要決定搬遷到什麼地方，是否留在香港等等。現時正在考慮幾個國家提供的條件和資助，包括東南亞某個先進國家。