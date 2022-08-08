港聞

港聞二

港商研矽粉製氫 減儲存運輸成本

【明報專訊】由於補充氫氣只需幾分鐘，遠遠短於充電時間，氫燃料電池被認為比鋰電池更適合應用在商用車輛。但儲存和運輸氫氣的效益很低，成為氫燃料電池車輛普及的一大障礙。有港商就研發出利用矽粉來生產氫氣的方案，其優點是可以在加氫站即場製造氫氣，毋須低效益地運輸氫氣，相信有助推動氫燃料電池車普及。

明報記者 薛偉傑

攝影 楊柏賢

盈保先進科技有限公司（EPRO Advance Technology Limited）主席劉理璋、行政總裁劉培生表示，他們是在2011年開始在內地研究氫氣的生產方法，希望有助氫燃料電池普及應用。他們發覺原來高純度的矽粉（Si）會和水發生化學反應產生氫氣：Si ＋ 2H2O → SiO2 ＋ 2H2。

不過，隨着二氧化矽（SiO2）積聚，這個化學反應會變慢，很快就結束。但如果再加入氫氧化鈉（NaOH），就可以令二氧化矽（SiO2）變成矽酸鈉（Na2SiO3），SiO2 ＋ 2NaOH → Na2SiO3 + H2O，上述製氫的化學反應就會繼續。

即是兩個反應可以綜合成：Si ＋ H2O ＋ 2NaOH → Na2SiO3 ＋ 2H2。即是綜合來說，將矽粉（Si）加上氫氧化鈉（NaOH）和清水，就可以持續產生出氫氣。而且，上述反應在攝氏零下20度的低溫環境至80度的高溫環境，都會自然反應，毋須控制室溫（只是溫度較低時，反應相對較慢）。由於矽粉和氫氧化鈉都是安全的固體，它們在運輸和儲存時都很方便、成本不高，而自來水又隨處都有，這樣便可以在各個加氫站現場按需求生產氫氣。相對於傳統在廠房生產氫氣之後，要以高壓容器儲存，再運送到各個加氫站，新方案的整體運作成本會較低，可望為氫燃料電池在商用車輛的應用帶來突破。

已獲歐美日多地批出專利

由於擔心在內地從事研發工作較易被抄襲，2015年，他們在香港成立盈保先進科技，將主要的研發工作由內地搬回香港，並曾請城市大學協助。由2016年起，該公司陸續向各個主要經濟體申請20多項專利。到2021年，美國、歐盟、日本、韓國、台灣、香港都已經批出專利給該公司。至於中國大陸，則仍在審核之中。

由2019年起，該公司在元朗工業邨租用了2萬平方呎的地方作研究基地。在去年10月的環保展中，該公司更公開示範過在現場製造氫氣。估計這方案的每公斤氫氣生產成本約是100至200元。單計生產成本，高過水電解製氫。但後者不太適宜在市區內製造，由廠房運輸氫氣到各個加氫站的效益又很低。所以，以整體運作成本（生產加運輸）來說，盈保稱他們的方案較划算。

擬向日本車廠示範運作

由2011年至今，他們在這個方案的累積研發投資，已經超過1億港元，包括員工薪金、租金、設備、申請專利等開支。這還未計算他們購入一個矽礦的投資。該公司計劃，將來提供技術方案和矽粉給各個國家和地區的業者。該公司不打算自行開設加氫站，除了因為投資額很龐大外，更因為能源安全問題在全世界都很敏感，該公司很難獲准以外商獨資經營方式在各國建立氫站網絡。

劉培生已經聯絡了日本某大汽車廠的關聯企業，計劃今年第四季親自帶同產生氫氣的反應器飛到日本，向那家日本企業示範用矽粉產生氫氣。另外，該公司亦已經聯絡了一家芬蘭車廠，計劃請車廠將一部燃油貨車改裝成氫燃料電池貨車，然後運來香港試用。但由於香港的法例並不容許氫燃料電池汽車在公路上行駛，該公司正向有關政府部門申請，希望不需要太長時間。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

新生嬰首5月減兩成 跌幅9年高 家計會稱婦女疫下擱置生育 周永新促早通關減影響
新生嬰首5月減兩成 跌幅9年高 家計會稱婦女疫下擱置生育 周永新促早通關減影響
移民者多青壯最具生育力 周永新：市民對前景悲觀
移民者多青壯最具生育力 周永新：市民對前景悲觀
約50學生5教師離港 「相對不嚴重」 將退休九華校長：移民潮下首務穩教界留人才
約50學生5教師離港 「相對不嚴重」 將退休九華校長：移民潮下首務穩教界留人才
疫下學生成績不跌反升 少協作互動成熟度減
疫下學生成績不跌反升 少協作互動成熟度減
警檢走6巨屏 斷裂螺絲待化驗 阿Mo不需插喉 父：冀當局調查後作建議保障表演者
警檢走6巨屏 斷裂螺絲待化驗 阿Mo不需插喉 父：冀當局調查後作建議保障表演者
相機手機舖同稱消費券首期幫助不大
相機手機舖同稱消費券首期幫助不大
周中天文大潮 1號波料今明掛
周中天文大潮 1號波料今明掛
葉劉：「北京都不做」 港沒必要禁台進口
葉劉：「北京都不做」 港沒必要禁台進口
14檢測接種承辦商獲1616萬保就業 議員質疑雙重補助 負責「施政報告組」：正向部門了解
14檢測接種承辦商獲1616萬保就業 議員質疑雙重補助 負責「施政報告組」：正向部門了解
光影記基層疫苦 「政府知道我們存在嗎？」
光影記基層疫苦 「政府知道我們存在嗎？」
二代疫苗抗BA.5 政府顧問分歧 孔繁毅倡今冬作加強劑 許樹昌指針對BA.1籲續打初代
二代疫苗抗BA.5 政府顧問分歧 孔繁毅倡今冬作加強劑 許樹昌指針對BA.1籲續打初代
九旬翁疫歿 同住家人被揭快測陽性無呈報
九旬翁疫歿 同住家人被揭快測陽性無呈報
有瘧疾患者同時染新冠 醫局稱暫無數字
有瘧疾患者同時染新冠 醫局稱暫無數字
中大新療法 肝內膽管癌存活期增10月
中大新療法 肝內膽管癌存活期增10月
港區人代月尾新疆考察 譚耀宗：因西方諸多攻擊
港區人代月尾新疆考察 譚耀宗：因西方諸多攻擊
中區打擊黑的 兩司機被捕一涉偷車
中區打擊黑的 兩司機被捕一涉偷車
大灣區GBA專題：室內設計引入BIM 成品零偏差
大灣區GBA專題：室內設計引入BIM 成品零偏差
大灣區GBA專題：BIM結合家具水電資訊 助協調施工免錯漏
大灣區GBA專題：BIM結合家具水電資訊 助協調施工免錯漏
大灣區GBA專題：屋署審批仍靠圖紙 市建執董促加快電子化
大灣區GBA專題：屋署審批仍靠圖紙 市建執董促加快電子化
氫燃料電池 優勢在商用車
氫燃料電池 優勢在商用車
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】全民運動日 特首民主派同場
【Emily】全民運動日 特首民主派同場
【Emily】賣月餅撐民主黨3子 楊雪盈到場幫襯
【Emily】賣月餅撐民主黨3子 楊雪盈到場幫襯
【Emily】藝術家與學生設計 東鐵藝術列車起行
【Emily】藝術家與學生設計 東鐵藝術列車起行
【Emily】民建聯30周年活動 設250街站派口罩
【Emily】民建聯30周年活動 設250街站派口罩
【Emily】馬逢國恤衫皮鞋打羽毛球
【Emily】馬逢國恤衫皮鞋打羽毛球