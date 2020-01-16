大灣區GBA專題：室內設計引入BIM 成品零偏差

明報記者 陳子凌

黃彥良從事室內設計及工程領域逾20年，2006年成立Wilber & Associates偉博設計工程，專注高檔精裝設計，但「室內設計行業的未來發展」這道問題卻一直纏繞於心。「有一段時間不停問自己路在何方，當時認為低碳減排會是中國發展的趨勢，提倡綠色經濟；另一方面是智能化，我們這一行是否也可以擁有智能裝修？」

2017年，黃彥良創辦廣州優智保智能環保有限公司（ECOFLEX），專門研發於室內設計及工程領域引入BIM技術，從而改變傳統裝修高耗材、高污染及低智能化的弊端。「任何一個家中曾裝修的人都會遇到同樣問題，你心中設計好的理想家居，到裝修完成後總會有落差，其間過程也十分痛苦，預算超支、材料選擇有限、施工期延誤、時常要去監工，交貨後的執漏，精神壓力很大；裝修期間的噪音、灰塵，以及用剩的材料也十分不環保。」

3D設計工場製造 現場組裝準時省材料

黃彥良亦指出，從行業角度，裝修工程行業本身亦面對瓶頸：「傳統裝修師傅手藝的失傳退步、愈來愈少人入行，令人手成本愈來愈高，手工水準卻相反。」據中國建築業協會統計，截至去年底全國建築業從業人數為5282.94萬，按年減少83.98萬，連續3年出現人手萎縮。

將室內設計及工程精準化、產品工業化，是黃彥良認為解決行業弊端的辦法，從2017年起不斷摸索，ECOFLEX設計出一套BIM精裝裝配體系，從最初的設計到用料，以及裝修流程等以3D虛擬模型展示，就像一本立體的電子裝配說明書，只需要「看着BIM做裝修」，且實物效果能與3D模型百分百匹配，讓客戶「所見即所得」。

有別於傳統的現場作業裝修方式，BIM精裝只需按3D模型設計於工場製造所需裝修部件如地板、牆板等，再運到現場組合安裝，就像砌積木一樣。這種將裝修變組裝的方式，最大優點是降低裝修工人的技術要求，同時不會受材料或工藝局限了設計創意；此外，標準化集中生產令材料浪費問題大幅減輕，開支預算精確；不用現場裝修能完全避免粉塵噪音，客戶也不用親自監工，加上一切按「說明書」走，工期準時，比傳統裝修能節省三分之一時間。

前期溝通需時長 信息安全成考慮

不過，BIM整合多方數據所需的信息量相當龐大，對軟、硬件有一定要求；且因為裝修建築項目的參與者眾多，要達到一致並可行施工方案，前期溝通及輸入數據時間可能較長。此外信息安全也是一大考慮，一旦數據被竄改或外泄，亦可能帶來問題。

BIM技術早已應用於建築工程，但用於室內設計及裝修，內地也是近年才漸為人知，今年初ECOFLEX的BIM精裝裝配體系入選住建部第一批智能建造新技術新產品創新服務典型案例，走在行內前列。「但事實上這條路並不易行，我們算是超前了。」黃彥良說，近年中央提出雙碳（碳達峰與碳中和）目標，以及住建部推動智能建造的背景下，令他確信是走對了方向。

粵供應鏈齊備 港有引進潛力

黃彥良形容，目前BIM精裝領域之於裝修行業，就如同當年新能源車之於汽車業，需要國家政策助力及地方政府先行支持，才能讓市場接受新事物並一步步普及。之所以把發展重心放在廣州，除了自己是廣州人外，更重要是覺得BIM精裝在大灣區的前景較好。「裝修很看重供應鏈與生產線，廣東在這方面是全國最齊全的，對BIM精裝的起步與發展都有利」；與此同時，雖然香港建築業運用BIM技術略慢於內地，黃彥良卻十分看好這個市場，「香港的裝修材料多數都是從廣東運過去，市場接受度及物流都已成熟，只不過以後運的是製成部件而不是原料而已；而且在灣區融合之下，BIM精裝技術從內地引進香港並不奇怪，甚至還可借助香港打開海外市場」。

目前ECOFLEX主要業務來自展示展覽、酒店公寓、醫護養老及辦公空間四大領域，黃彥良相信，隨着行業應用BIM技術的普及，工業標準更規範，整體成本進一步下降，BIM精裝必然可應用到家居裝修，「到時候不用拍照片視頻，把孩子的生活點滴製成牆身裝飾，每年只需要換幾塊部件，就能時時刻刻看着他的成長過程」。