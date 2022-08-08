中大新療法 肝內膽管癌存活期增10月

【明報專訊】肝內膽管癌以往罕見，但肥胖、不良的生活習慣令全球膽管癌發病率在過去10年持續上升，超過80%的肝內膽管癌患者確診時已屆晚期，不宜做手術。在香港，每年肝外及肝內膽管癌發病人數達680人。中大醫學院腫瘤學系與影像及介入放射學系的研究顯示，只接受一般化療的膽管癌患者平均總存活期為11.7個月，但若在化療前加入選擇性體內放射治療（SIRT），將放射性物質直接注入腫瘤，總存活期則能增至約21.6個月，為患者提供了新療法。
SIRT放射物質直接注入腫瘤
SIRT是指通過血管，將載有釔90輻射（Y-90）的微球用導管直接打入腫瘤，以優先殺死癌細胞，減少對其他器官的破壞。SIRT治療需多重準備，首先導管需進入肝臟觀察血管流向，之後堵塞部分動脈，並注射球蛋白預測釔90微球的流向，以免日後注射釔90微球後誤入肺、胃等其他器官造成危險。以上準備需時2至3星期，之後才可正式將微球注入腫瘤，治療過程約1小時。由於治療後會有輻射殘留體內，患者須留院3至5日，相隔約29日後始接受化療。
這項混合療法仍未做全球大型研究，首席研究員、中大醫學院腫瘤學系教授陳林稱，他們的研究數據與一項同期的歐洲研究一致，反映研究結果可信，只要醫生評估後認為患者適合，即可應用在病人身上。患者接受SIRT後或會出現腹痛、嘔吐、肝功能異常等，但陳林表示副作用較輕，少於10%患者會出現致命副作用。
政府資助測試 每劑自費8萬
中大醫學院影像及介入放射學系教授余俊豪補充，混合療法主要適用於癌細胞局限在肝臟的患者，故接受治療前必須諮詢醫生。另外，政府會資助患者於公立醫院做SIRT測試，但患者需自購釔90微球，每劑8萬元；私營醫院整個療程則需35萬至50萬元。