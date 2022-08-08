有瘧疾患者同時染新冠 醫局稱暫無數字

58留醫 另兩三宗懷疑個案

衛生防護中心昨早稱，7月1日至8月6日下午2時錄得75宗外地傳入瘧疾確診，患者介乎25至57歲，於7月1日至8月5日抵港，當中兩名分別52歲和53歲的男病人死亡。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在下午疫情記者會表示，之後再有2至3宗懷疑個案，尚待確定。

輸入個案中，65人由非洲幾內亞抵港，其餘10人來自其他非洲地區，張竹君稱有個案來自加納、烏干達、剛果民主共和國、埃塞俄比亞、中非共和國及尼日利亞。

截至前日中午，58名瘧疾患者仍留醫公院，其中一人危殆、兩人嚴重，其餘情况穩定。劉家獻稱，其中一名危殆病人及一名嚴重病人正留醫深切治療部。

環境及生態局長謝展寰昨日表示，傳播瘧疾的瘧蚊在本港不常見，瘧疾出現本地傳播風險非常低，但強調瘧疾屬嚴重傳染病，未能及早醫治可致死亡，不能掉以輕心。他說食環署會加強防治蚊患工作，市民應保持個人衛生，起居防止蚊蟲滋生。

（新冠疫情）