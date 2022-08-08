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九旬翁疫歿 同住家人被揭快測陽性無呈報

【明報專訊】本港新冠疫情持續，昨日再公布多5名年長患者離世，全患長期疾病，包括一名九旬翁，其兒子早前快速測試呈陽性，無主動呈報，醫管局總行政經理劉家獻提醒，市民檢測呈陽性應盡快呈報，由衛生署評估是否適合家居隔離，以免傳染同住的高危人士。另外，馬會證實來自6間場外投注處的13名員工出席私人聚會後染疫，涉事6間投注處即時關閉。

該名94歲老翁本身患慢性阻塞性肺病、高血壓、前列腺肥大及有肺癆病史，曾打一針新冠疫苗，7月19日快測呈陽性，同日因發燒、喉痛和呼吸困難到急症室求醫，入院後離世。醫管局其後發現其兒子早前在家亦快測陽性，並無呈報。

強檢呈陽未即求醫 三針94歲婦不治

另一名曾打3針疫苗的94歲女死者亦與家人同住，本身患高血壓、心律不正和心臟衰竭等疾病，7月22日因出現上呼吸道感染病徵向私家醫生求醫，7月26日經大廈強檢發現檢測呈陽性，3日後快測轉陰，惟仍持續咳嗽和起痰。她8月4日因胸口不適等前往東區醫院急症室求醫，入院時核酸檢測陽性、Ct值32（數值愈高，病毒量愈低），代表病毒量持續下跌，惟病情惡化，最終病歿。劉家獻稱，沒資料顯示私家醫生曾要求患者做檢測或處方口服藥，該94歲婦證實染疫後亦沒再求醫，呼籲市民若有不適盡快檢測，呈陽性應主動求醫。

另外，香港賽馬會13名員工本月初出席私人聚會後相繼染疫，他們所屬的6間場外投注處已即時關閉直至另行通知，分別位於沙田沙角街、大圍道、黃大仙環鳳街、九龍灣麗晶花園、上水石湖墟及大埔廣福道，於本月5日起徹底清潔。

馬會13員工聚會染疫 6投注站關

馬會表示，有關聚會共43名員工出席，於8月4日和5日經員工每天快測，發現8名曾出席聚會的員工染疫，其後要求同場其餘35人做核酸檢測，再發現5人染疫。馬會補充，13名員工已即時停止返回所屬場外投注處上班，有關投注處的其他員工已做檢測，均呈陰性。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 馬會 醫管局

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