二代疫苗抗BA.5 政府顧問分歧 孔繁毅倡今冬作加強劑 許樹昌指針對BA.1籲續打初代

本港昨日新公布4274宗新冠個案，其中4035宗屬本地感染，超過兩周徘徊約4000宗水平；港大最新數據顯示，截至7月30日病毒即時有效繁殖率維持約1.15，即每1人可傳染1.15人。衛生署公布，7月31日至8月6日期間BA.4或BA.5佔本地個案8.2%，較7月25日至31日的4.4%上升近一倍，若只計昨天公布單日個案，BA.4或BA.5佔本地個案10.4%。

張竹君：BA.5或成主流 許：料單日萬宗毋須收緊

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，參考世衛和外國數據，BA.4或BA.5佔比將逐漸增加，其中BA.5較易取代其他病毒株，不排除將成本地主流，暫難評估發展速度。張又補充，最近每天均出現二次感染個案，暫佔少於1%。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨出席無綫節目《講清講楚》時稱，按最新病毒繁殖率估計，本地個案仍會慢慢上升，若BA.5成主流病毒株，或出現單日破萬宗的「小高峰」。至於需否收緊社交距離措施，他稱參照新加坡近期每天新增數千至逾萬宗個案，仍能維持「輕症多、重症少」，相信本港醫療系統亦能負擔，毋須收緊。

許指二代疫苗難抗BA.5 不建議採購

多間疫苗廠正研發針對Omicron第二代疫苗，主要以BA.1亞系作研究，部分亦正開發針對BA.4和BA.5的疫苗，例如輝瑞和莫德納。許樹昌認為，現有數據顯示接種BA.1疫苗後，產生的抗體不足對抗BA.4和BA.5，故不建議採購BA.1疫苗，惟若待疫苗廠研發BA.4和BA.5疫苗，或最快6個月後才能供港，屆時或有新變異病毒株流行。

許樹昌向本報表示，若今年冬季前未能採購第二代疫苗，可全民接種第四針初代疫苗（即現有疫苗），有關疫苗對BA.4和BA.5仍有效減重症和死亡風險。至於60歲或以上長者需否打第五針，他稱留待日後討論，又提到英國和加拿大等地亦已為高危群組打第五針，並非沒先例。

孔稱國藥BA.1疫苗少不良反應 料12月有得打

港大醫學院正與國藥和科興就Omicron疫苗作臨牀研究，有份參與的港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅向本報稱，兩間內地疫苗廠均以BA.1研發第二代疫苗，初步數據顯示有效防感染BA.4和BA.5。他認為可於今年冬季前讓市民接種BA.1疫苗作加強劑，明年再採購BA.4和BA.5疫苗，並於明年底前開始接種。他補充，國藥Omicron BA.1疫苗第三期臨牀研究已向逾1200人打首針，很少人有不良反應，正分析有關情况和免疫效用，有信心如期11月在港申請緊急註冊，12月讓市民打針。

另外，半歲至3歲幼童上周四起可打科興疫苗，政府發言人表示，截至昨晚8時共1353人打首針，佔該年齡層約1.3%，網上系統累計接獲1799宗預約；5間相關接種中心昨沒接獲幼童針後不適的報告。

明報記者

（新冠疫情）