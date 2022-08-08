港聞

港聞二

光影記基層疫苦 「政府知道我們存在嗎？」

【明報專訊】本港第五波新冠疫情至今累計逾百萬人感染，今年3月單日確診一度突破7萬人。不少基層居住環境擠迫，倘不幸染疫就如雪上加霜，亦有部分居民疫下失業，以致手停口停。有籠屋租戶憶述第五波高峰時染疫，同住的14人於8日內相繼確診，他慨嘆居住環境易爆發，問「政府知道我們這班人的存在嗎？」有團體利用影像記錄一班基層疫下苦况，以及街坊如何守望相助，冀藉此呼籲政府提供更多支援和紓困措施。

社協盼藉攝影警醒社會

香港社區組織協會為提升大眾對基層疫下生活的關注，邀請數位攝影師以紀實攝影的方式拍下基層市民抗疫的點滴。

社協副主任施麗珊表示，協會今年5月調查發現，九成受訪者開工不足，當中失業的更佔七成。她形容基層疫下生活艱難，希望是次攝影作品能當「警號」，提醒社會各界。

15籠屋戶8日內染疫

長期病住客憂再確診

64歲租住籠屋的劉先生患有高血壓和冠心病，一年多前起領取綜援過活。他跟另外16至18個租戶住在約500呎兩房一廳的籠屋單位，每月租金2200元。他憶述，自己今年3月7日確診，同住的14人也相繼在8日內受感染；他與部分租戶曾聯絡政府部門欲前往隔離，卻未收到回音。近日確診數字再度上升，劉先生說，籠屋環境容易發生爆發，擔心自己身體難以承受第二次確診，反問「政府知道我們這班人的存在嗎？」

58歲的洪先生育有一名8歲患有過度活躍症的女兒，太太因疫情關係滯留內地兩年多。為照顧在家上網課的女兒，洪先生辭去月入兩萬元的地盤工作，改領綜援生活。疫情下長時間留在家中，洪先生說女兒鬱悶得產生幻覺，甚至有輕生念頭，自去年4月曾兩度住院。二人近日成功上樓，由少於百呎的劏房搬到320呎公屋單位，租金亦減半，居住環境改善。洪先生形容，與太太分隔兩地，自己「變相單親」，「想工作也沒有辦法」。

19日起文化中心影展 售攝影集

是次攝影作品及影片將於本月19日至25日假香港文化中心地下大堂E3展區展出；亦會刊在社協新出版的攝影集內，售價180元，收益將用作慈善用途。

（新冠疫情）

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