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14檢測接種承辦商獲1616萬保就業 議員質疑雙重補助 負責「施政報告組」：正向部門了解

【明報專訊】政府早前公布「2022保就業」計劃5月和6月獲批資助僱主名單，當中至少14間為政府提供新冠檢測和營運社區疫苗接種中心的承辦商，以至少23間公司名義共獲逾1600萬元資助。負責保就業計劃的施政報告組未正面回應，相關公司能否為檢測或接種疫苗的僱員申請補助，僅稱正向部門了解。選委會議員陳凱欣批評，政府未能交代是否「有問題」，質疑準則含糊，關注會否出現雙重補助，稱政府有責任解釋。

明報記者 鄭啟智

最高獲298萬 5間盡取上限

根據保就業計劃已獲批名單，9間為政府提供檢測服務的承辦商中，6間獲批資助；10間社區疫苗接種中心承辦商中亦有8間獲批。營運接種中心的卓健醫療獲最多資助，分別以兩間公司名義獲補貼298萬元；檢測承辦商華大基因旗下兩間公司則獲249.6萬元資助（見表）。全部申請補助的公司均屬「私家醫院、私營醫療集團及醫務化驗所」類別，部分承辦商以旗下醫務所名義申請。全部承辦商均屬保就業下受疫情影響較小的受限名單，最多只可為100名僱員申請每月80萬元，5間承辦商旗下公司盡取上限。

政府資助支薪者不可申請

以往「採購」名義支付承辦商

按照保就業申請守則，政府外判承辦商、檢疫酒店或隔離酒店僱主，不能為全數由政府資助工資的僱員申請補貼。惟負責計劃的施政報告組僅重申一般規則，未正面回應有關承辦商能否為負責檢測或疫苗接種的僱員申請補助。

4間稱無為負責接種員工申保就業

本報查詢14間承辦商，其中康健、盈健、尚至、新都4間接種中心承辦商表示，沒有為負責疫苗接種的僱員申請補助。康健另稱，無接獲政府通知不能為負責疫苗接種的僱員申請補助。至於提供檢測服務的華大基因和中檢醫學檢驗均稱無回應，其餘承辦商未回覆查詢。

翻查資料，政府一直表示以採購或提供資助名義支付承辦商，而非直接資助僱員工資。醫務衛生局回覆，稱今年1至3月共向9間檢測承辦商支付逾25億元檢測費用，自2020年11月以來的總開支則為53億元。當局以商業敏感性質為由拒絕披露採購個別承辦商服務價格詳情。而接種中心承辦商資助額，衛生署至截稿前未回覆；去年回覆立會質詢，曾稱為承辦商提供每劑疫苗72元資助。署方另向立會稱截至今年2月，接種中心注射劑次佔總數73.7%，即約958萬劑次，以此推算政府共向承辦商提供約6.9億元資助。

陳凱欣促政府交代釋疑

立法會議員陳凱欣稱，有關承辦商獲批的資助金額不小，認為計劃旨在協助疫下困難企業，一般認為檢測或接種的公司疫下收入可觀，又獲政府提供穩定收入或補助，再補貼予外界負面觀感。她說未知有關公司其他業務是否需補助，強調政府有責任解釋為何提供資助，以釋除疑慮，冀政府交代計劃是否有漏洞和灰色地帶。

勞聯議員林振昇稱，政府可全面檢視保就業計劃詳情，包括如何處理檢測和疫苗接種承辦商等已獲補助的行業，以免予人雙重得益的觀感。對於受限名單的補貼上限是否太高，他說個別公司或受較大影響，應留彈性和空間予他們申請。

（新冠疫情）

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