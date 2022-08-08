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葉劉：「北京都不做」 港沒必要禁台進口

【明報專訊】美國眾議院議長佩洛西上周訪台，外交部日前宣布8項反制措施。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨日接受商台節目《政好星期天》訪問，認為北京的反制措施避開經貿範疇，對香港無影響，而本港沒必要禁止台灣貨品入口，「北京都不做，我們做來為什麼？」

外交部上周五宣布8項反制措施，包括取消多項軍事和國防層面的交流機制，亦暫停中美氣候變化商談等多項合作和商談機制。葉劉淑儀批評，佩洛西訪台嚴重影響中美關係，令雙方關係更緊張。不過，她認為北京的反制措施主要涉及軍事及氣候等範疇，加上香港與美國早已分別暫停和暫緩移交在囚人士及逃犯，所以措施對香港無影響。

本港各主要官員迅速發聲明譴責在佩洛西訪台，葉太讚賞反映新政府的政治任命官員有信念，支持一國兩制和國家主權安全發展利益。新政府上任一個月，她評價表現不錯，開局良好，予人感覺團結積極。她舉例稱，政府在MIRROR演唱會一事反應快，處理手法人性化，有信心新政府能逐步解決不同社會問題。

英國早前宣布，1997年後出生並年滿18歲、父母至少一方擁有英國國民（海外）護照（BNO）的合資格港人，將可以獨立身分申請BNO簽證計劃赴英。葉劉淑儀譴責英國做法違反《中英聯合聲明》和雙方就國籍的互換備忘錄，「英方因為國籍法很複雜，表明七一之後不會再給港人BNO身分，即是她自己違約，她自己經常批評他人違反中英聯合聲明，其實就她違反」。

斥英放寬BNO違聯合聲明

葉太指英方此舉會增加本港移民人數，又提到現時有不少跨國企業的人員選擇離港；她認為，只要香港有商機，自然會有人才來港，亦期望政府有新招吸引人才。

相關字詞﹕佩洛西訪台 葉劉淑儀

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