葉劉：「北京都不做」 港沒必要禁台進口

外交部上周五宣布8項反制措施，包括取消多項軍事和國防層面的交流機制，亦暫停中美氣候變化商談等多項合作和商談機制。葉劉淑儀批評，佩洛西訪台嚴重影響中美關係，令雙方關係更緊張。不過，她認為北京的反制措施主要涉及軍事及氣候等範疇，加上香港與美國早已分別暫停和暫緩移交在囚人士及逃犯，所以措施對香港無影響。

本港各主要官員迅速發聲明譴責在佩洛西訪台，葉太讚賞反映新政府的政治任命官員有信念，支持一國兩制和國家主權安全發展利益。新政府上任一個月，她評價表現不錯，開局良好，予人感覺團結積極。她舉例稱，政府在MIRROR演唱會一事反應快，處理手法人性化，有信心新政府能逐步解決不同社會問題。

英國早前宣布，1997年後出生並年滿18歲、父母至少一方擁有英國國民（海外）護照（BNO）的合資格港人，將可以獨立身分申請BNO簽證計劃赴英。葉劉淑儀譴責英國做法違反《中英聯合聲明》和雙方就國籍的互換備忘錄，「英方因為國籍法很複雜，表明七一之後不會再給港人BNO身分，即是她自己違約，她自己經常批評他人違反中英聯合聲明，其實就她違反」。

斥英放寬BNO違聯合聲明

葉太指英方此舉會增加本港移民人數，又提到現時有不少跨國企業的人員選擇離港；她認為，只要香港有商機，自然會有人才來港，亦期望政府有新招吸引人才。