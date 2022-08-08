周中天文大潮 1號波料今明掛

昨日是立秋，本港下午天氣炎熱，大部分地區氣溫升至32℃或以上。天文台指出，目前南海水溫逾26℃，影響南海中部的西南季候風預料本周初增強，遇着副熱帶高壓脊南側的東南氣流，會產生「氣旋性環流」。由於垂直風切變偏弱，有利位於南海中部的低壓區在未來一兩日發展成熱帶氣旋，但其生成位置、移動路徑及強度變化均存在變數。

天文台料周二三狂風大雨

天文台預料該熱帶氣旋會在周二至周三橫跨南海北部，並有大驟雨及雷暴，該區風勢頗大，海面會有大浪及湧浪。天文台又指，本周中期正值天文大潮，水位較高，如熱帶氣旋採取接近珠江口的路徑，本周中期本港水位有可能因風暴潮而升得更高。

根據天文台9天天氣預報，明日（9日）本港天氣轉壞，吹東至東北風5級，離岸及高地6級，後者達3號風球程度，多雲，有狂風驟雨及雷暴；周三密雲，有狂風大驟雨及雷暴，初時離岸及高地吹6級風，氣溫顯著下降，最高28℃。天文台預料一道廣闊低壓槽會在本周後期影響南海北部，該區仍會有驟雨。