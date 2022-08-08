港聞

港聞二

相機手機舖同稱消費券首期幫助不大

【明報專訊】第二階段消費券昨日向636萬名合資格市民分期發放，上一階段已登記領券的市民可獲首期2000元，新登記者則可獲3000元。不過，與上一階段部分支付工具持有人可一次過獲發5000元相比，今次市民首日領取的金額大減，本報記者在旺角雖見人頭湧湧，各類店舖如波鞋店、手機店及電器店均現人流，但有市民表明分期獲發金額不多，不會購買貴價產品，小商戶亦認為消費券對小店作用有限。

本報記者昨日中午開始於旺角觀察，電訊商、連鎖手機店等均推出消費券相關優惠，商場亦推出消費回贈現金禮券，有金舖亦推出優惠，吸引不少市民入店；下午3時過後人流漸多，超市、波鞋店、連鎖手機店及商場人頭湧湧。

Tap&Go領券者：

想換iPhone亦做不到

今年3月搬家的馮先生以消費券購入一部價值1399元的吸塵機。他稱早於政府公布消費券計劃時，已部署怎使用，他在上一階段換了新電話，原打算今次再買一部，結果今次消費券分期派發，首期可用金額小，他唯有購買較便宜的產品，「（分期派發）實際使用會麻煩一點，自己覺得一次過較方便，現時還要再等一次」。

20多歲的Ken以Tap&Go領取消費券，他認為第二階段消費券無法提振其消費意欲，「（金額）多也不是特別多，我想換iPhone亦做不到」；他在社福機構任職，認為八達通須分3期領取安排較差，尤其對長者而言較麻煩，「老人家可能又要行多幾轉，有時又會忘記，不知道自己有否領取」。

指分3期安排礙長者領券

旺角商場「星際城市」有商戶明言，不預期生意會有太大升幅，其中專售相機鏡頭的店舖負責人石先生稱，上一階段市民可一次過獲發5000元，較願意補貼差價買7000至8000元的鏡頭，但他預計顧客今次最多只願購買四五千元的貨品，又或「儲多一期」才買。他認為今期消費券未必可直接令生意額提高，但可增加市民消費意欲，「點都有啲幫助」。

稱上階段有客購七八千元鏡頭

商戶：今次或「儲多一期」才買

旺角先達廣場昨天人流疏落，電話舖職員陳先生稱，上一階段派發消費券首兩日人流較多，同月生意額增約一成。他原預計今次派發有助刺激生意，令單日生意額可增六至七成，惟昨午人流稀少，認為對生意幫助不大，估計或因分期派金額不多，不足以讓顧客換購新電話。

財政司長陳茂波昨日發表網誌表示，消費券連同儲值支付工具營運商、商戶及商場的疊加優惠，以及消費者的加碼消費，將可增強消費券帶來的「乘數效應」，對本地經濟具「一定的提振作用」。

相關字詞﹕消費券2022

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