警檢走6巨屏 斷裂螺絲待化驗 阿Mo不需插喉 父：冀當局調查後作建議保障表演者

阿Mo上月30日完成兩次手術後由情况嚴重轉為危殆，據悉是次意外令其第三及第四節脊椎骨析及移位，頭及肺亦被壓傷。矯形外科及創傷學系臨牀專業顧問、骨科專科醫生羅尚尉回覆本報查詢，分析患者傷勢，稱最擔心是影響呼吸，能自主呼吸不依賴機器是好事；而患者在術後多日昏迷終蘇醒，反映其腦部傷勢正在復元。羅又稱，患者清醒後醫生可檢查其手腳動能的恢復狀况，視乎情况安排復康治療。

另一受傷舞者張梓峯，早前由伊院轉到中大醫院接受治療，連日代其發放資訊的前幼稚園校監呂詩慧昨於facebook發帖，稱「張梓峯已出院並搬到一處可靜心休養的地方暫住」。

另外，由康文署統籌負責調查事故的工作小組昨再到紅館調查。警方檢走6塊大型屏幕、3個約4平方米的屏幕框架、一枚黑色斷裂螺絲。西九龍總區刑事警司鍾雅倫相信，檢獲的螺絲與事故有關，又指蒐證工作未完，警方未來幾天或會再到紅館。

消息稱，警方仍未完成紅館蒐證工作，包括未檢取懸掛在天花板的裝置。消息又指，警方正陸續與承辦商等人錄取口供，牽涉人數甚多，MIRROR成員則仍未落口供。

螺絲於墜屏位置附近找到

據本報記者現場觀察，放在證物袋的斷裂螺絲的粗幼與手指相若，並套有兩枚螺絲帽。涉事斷裂螺絲據悉長約2至3吋，警方昨在屏幕墜下位置附近找到，相信來自肇事屏幕，但有待確定是否屬肇事屏幕的部件，下一步將交政府化驗所化驗，包括檢視本身有否老化、為何斷裂等。

工程師：斷裂意味螺絲安全系數不足

註冊結構工程師劉志宏分析，螺絲斷裂意味其強度不足以承受在鋼索斷後的屏幕重量，「沒足夠安全系數、設計沒預計突發性意外」。他稱，現時未能掌握整個懸吊裝置的安全系數，要待政府調查，檢驗得出鋼索及螺絲強度，並計及屏幕重量，才能推算原設計安全系數。