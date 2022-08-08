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疫下學生成績不跌反升 少協作互動成熟度減

【明報專訊】新冠疫情自2020年爆發，影響正常校園生活。九龍華仁書院校長鍾衞良稱，從公開考試成績可見，該校學生學業成績不止沒有退步，反而有進步，不過疫情致不少比賽及課外活動取消，「的確（令學生）有點缺失」。他稱，觀察到學生成熟度減低，缺少與人協作及互動機會，削弱溝通能力。

九華校長稱收生質素未受人口下降影響

適齡學生人口下降，鍾衞良稱，學校收生質素未受影響，9月中一新生全部屬第一組別（band 1）學生，當中八成學生屬組別成績最好20%，放榜後亦收到200至300份叩門申請。他又稱，學生人口減少、有剩餘學額，令教育界「流動性多了」，學生入讀好學校的機會增加。

該校中學文憑試（DSE）成績方面，鍾衞良表示，大學聯招（JUPAS）入學率，由2013年的43%，升一倍至去年84%，尤以數學成績為佳，另外STEM（科學、科技、工程和數學）方面比賽成績亦出色。因應高中4個核心科目改革，釋放部分課時，他稱，學校設倫理與宗教、音樂、視藝作為第四個選修科供升中四學生選讀，即學生可一共讀8科。

退休後留港 未接受大灣區工作邀請

鍾衞良是九華1979年畢業生，稱一直銘記狄恆神父生前說過，「to unlock the potential of every student（助每名學生發揮潛能）」，視此為擔任母校校長時的使命，欣喜學生學業或非學業都有進步。他說退休後會留港，繼續貢獻香港教育，未有接受大灣區學校邀請返內地工作，「覺得香港需要我多些」。九華校長一職則由副校長周子詩接任。

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