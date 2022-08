疫下學生成績不跌反升 少協作互動成熟度減

九華校長稱收生質素未受人口下降影響

適齡學生人口下降,鍾衞良稱,學校收生質素未受影響,9月中一新生全部屬第一組別(band 1)學生,當中八成學生屬組別成績最好20%,放榜後亦收到200至300份叩門申請。他又稱,學生人口減少、有剩餘學額,令教育界「流動性多了」,學生入讀好學校的機會增加。

該校中學文憑試(DSE)成績方面,鍾衞良表示,大學聯招(JUPAS)入學率,由2013年的43%,升一倍至去年84%,尤以數學成績為佳,另外STEM(科學、科技、工程和數學)方面比賽成績亦出色。因應高中4個核心科目改革,釋放部分課時,他稱,學校設倫理與宗教、音樂、視藝作為第四個選修科供升中四學生選讀,即學生可一共讀8科。

退休後留港 未接受大灣區工作邀請

鍾衞良是九華1979年畢業生,稱一直銘記狄恆神父生前說過,「to unlock the potential of every student(助每名學生發揮潛能)」,視此為擔任母校校長時的使命,欣喜學生學業或非學業都有進步。他說退休後會留港,繼續貢獻香港教育,未有接受大灣區學校邀請返內地工作,「覺得香港需要我多些」。九華校長一職則由副校長周子詩接任。