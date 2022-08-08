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約50學生5教師離港 「相對不嚴重」 將退休九華校長：移民潮下首務穩教界留人才

【明報專訊】傳統名校九龍華仁書院校長鍾衞良即將退休，在教育界37年，其中9年當九華校長，他觀察到香港學生懂變通、解難及溝通能力高、有創意，能與世界接軌，認為香港之所以獨一無二、受祖國看重，是因為本港的人才。鍾衞良憂慮「（香港）如果失去人才，便會失去特色，無了特色，就只會變成祖國的某一個城市，再不是香港」。面對移民潮衝擊，他認為應優先穩定教育界、為港保留人才，稱必不可少的教育改革，如國安教育、公民與社會發展科取代通識教育等已落實，其他改動可放慢腳步，留空間讓大家共同適應。

稱如價值觀完整 「去留都無問題」

鍾衞良稱，九華受移民潮影響相對不算嚴重，約50名學生（全校4%至5%）、兩年來4至5名教師移民。他稱，尊重不同人移民的選擇，他引述末代港督彭定康近日一次演說中回應港生提問去留時，彭沒有正面答覆，稱最重要是持守自己一套價值觀。鍾衞良稱，價值觀如同一艘船的錨，儘管大海有多波濤洶湧，也不隨便被海浪帶走，只要有完整價值觀，不論留港或去海外都沒有問題。

2019反修例 師生互相尊重沒衝突

掀移民潮的分水嶺是社會事件後，2019年反修例事件時，校園也陷入紛擾，成為表態的地方。鍾衞良當時經歷其中，他回想當時最擔心學生安全，稱校方本着耶穌會理念與學生同行，幸好學生亦一直與學校有商量，不想為學校帶來麻煩，校長及師生之間沒因而發生任何衝突，而是互相尊重。他引述2019年11月恰巧是教育局外評隊到校觀察的時間，對方稱讚華仁仔懂得尊重及反思，滿意他們的表現。

國安教育、公民科落實暢順 籲其他改動放慢腳步

社會平靜後，隨之而來是教育政策改變，包括落實國安教育相關的行政措施及教育、高中通識教育逐漸被公民與社會發展科取代。鍾衞良稱，學校按教育局要求落實，情况暢順，稱這些是必不可少的教育改革，至於其他改動可放慢腳步，認為目前教育界重點，優先應要穩定教育界，以保留人才。

鍾衞良認為，保留人才對香港將來發展非常重要，香港靠人才與世界接軌、在國際舞台上扮演重要角色，「香港唯一資源是人才，流失人才的話……雖說可以從大灣區招攬學生，但此做法只會令香港變成只是祖國其中一個城市，失去香港的特色」。

讚李家超做到「僕人領袖」精神

九華是特首李家超母校，2017年中學文憑試（DSE）放榜前夕，他以保安局長身分返九華為師弟打氣。鍾衞良稱，以他跟李家超的接觸，感受到對方為人謙遜、懂得反思，「完全沒有架子、好貼地」，又讚李家超於警隊、公務員團隊為市民服務，做到「僕人領袖」精神。鍾衞良引述李家超向學生分享，稱他習慣每天從旁人或與人接觸時，觀察及學習別人優點，「一年365日，一年已學了365個優點」，形容李家超有華仁仔特質，會從反思中進步。

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