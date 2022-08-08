移民者多青壯最具生育力 周永新：市民對前景悲觀

稱生育多是心態問題 籲訂實質政策

香港的嬰兒出生率在2019年以前曾有稍微回升，近年則持續下跌，周永新認為是緣於香港出現不穩定的社會因素，反映市民對前景有悲觀情緒，繼而會降低生育意向。他認為，移民者中，25至30歲為其中一個主要年齡層，而其教育程度、專業技能較高，亦是最有能力生育的一群，擔心香港整體規劃會因應這批人移民而有負面影響。

周永新認為，夫婦生育很多時是心態問題，政府不應只針對出生率問題，反而要制定實質政策，舉例而言，若社會上整體工作薪酬待遇和職位均上升、公屋輪候時間縮短等，會令市民感受到政府在其自身生活上能提供實質幫助，才會令社會氣氛明顯有好轉。

葉兆輝：要穩定經濟 要「止血」亦要「吸新血」

除疫情和移民因素外，葉兆輝亦認為，出生率低與結婚人數扣連。他解釋，大部分港人都是先結婚、後生育，惟近年本港結婚人數現新低，主要是緣於港人傾向遲婚，以及跨境婚姻大減。面對出生率持續下降，他擔心本港社會出現連鎖效應，包括經濟和更替方面會有很大挑戰。

葉兆輝指出，養育兒童的支出向來較多，一旦出生率下跌，變相會令整體社會的消費力大減，幼稚園、小學亦會相繼倒閉。他認為，外地移民政策主要針對年輕人，因此特區政府需要減慢港人的流失，建議應該要了解和關心年輕人，滿足他們所需，例如提供更穩定的經濟環境，同時不單要止血，亦需要吸引更多年輕人來港。