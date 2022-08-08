移民者多青壯最具生育力 周永新：市民對前景悲觀

【明報專訊】香港嬰兒出生率近年持續下跌，除了受新冠疫情影響，有學者亦認為與移民等社會現象有關。香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新指出，移民者當中，絕大多數為25至30歲年輕人，這批人最有生育能力，離開會對香港發展有負面影響。曾任人口政策督導委員會委員的港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，政府應該要及時「止血」，解決年輕人的實際需要問題，例如提供更穩定的經濟環境。
稱生育多是心態問題 籲訂實質政策
香港的嬰兒出生率在2019年以前曾有稍微回升，近年則持續下跌，周永新認為是緣於香港出現不穩定的社會因素，反映市民對前景有悲觀情緒，繼而會降低生育意向。他認為，移民者中，25至30歲為其中一個主要年齡層，而其教育程度、專業技能較高，亦是最有能力生育的一群，擔心香港整體規劃會因應這批人移民而有負面影響。
周永新認為，夫婦生育很多時是心態問題，政府不應只針對出生率問題，反而要制定實質政策，舉例而言，若社會上整體工作薪酬待遇和職位均上升、公屋輪候時間縮短等，會令市民感受到政府在其自身生活上能提供實質幫助，才會令社會氣氛明顯有好轉。
葉兆輝：要穩定經濟 要「止血」亦要「吸新血」
除疫情和移民因素外，葉兆輝亦認為，出生率低與結婚人數扣連。他解釋，大部分港人都是先結婚、後生育，惟近年本港結婚人數現新低，主要是緣於港人傾向遲婚，以及跨境婚姻大減。面對出生率持續下降，他擔心本港社會出現連鎖效應，包括經濟和更替方面會有很大挑戰。
葉兆輝指出，養育兒童的支出向來較多，一旦出生率下跌，變相會令整體社會的消費力大減，幼稚園、小學亦會相繼倒閉。他認為，外地移民政策主要針對年輕人，因此特區政府需要減慢港人的流失，建議應該要了解和關心年輕人，滿足他們所需，例如提供更穩定的經濟環境，同時不單要止血，亦需要吸引更多年輕人來港。