新生嬰首5月減兩成 跌幅9年高 家計會稱婦女疫下擱置生育 周永新促早通關減影響

明報記者 陳亦瀅

去年3.7萬新生嬰 有紀錄最低

本報記者翻查《統計月刊》內入境處臨時數字，今年首5個月出生登記人數為13,605，比對最近10年每年首5個月數據，今年為期內最低，最高則為2015年的25,565。出生登記數字自2015年後轉升為跌，直至2020年前即疫情爆發前，跌幅（百分比）持續為單位數，2020年起連續3年錄雙位數跌幅，今年更下跌達兩成。

2015年後出生登記轉跌 今年首5月1.36萬

另一方面，受第五波疫情影響，入境處因應政府防疫措施調整出生登記服務，今年2和3月出生登記數字出現斷崖式下跌，分別只有537和1562宗出生登記，與2021年平均每月逾3000宗相比，分別減少逾八成及逾五成。2021年2及3月登記數字分別為4842及4655。

家計會認為，疫情是近年出生率持續下跌的主因，由於婦女懷孕時若染疫，會有較高風險出現嚴重病徵或併發症，故很多婦女暫擱懷孕計劃。該會又稱，社交距離措施下，很多婚禮取消或延遲，致結婚數字亦大跌；婦女受孕機率隨年齡增長而減低，惟本港婦女初婚年齡中位數和首次生育年齡中位數愈來愈高，呼籲有意生育的夫婦及早計劃。

家計會引述該會2017年的調查，發現本港夫婦平均子女數目維持在1.2至1.3，未決定生育的夫婦比率則一直上升，不想生育或只生一孩的主要原因，是因養育孩子「經濟負擔重」和「責任大」，受訪者認為提高針對性的鼓勵生育措施，例如房屋、教育及醫療等的經濟津助及對父母支援等，有助夫婦積極考慮生育。

周：近年1/3跨境婚姻 疫下難見面

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為，今年首5個月嬰兒出生數目下跌，與年輕夫婦移民有關（見另稿）。另一原因是跨境婚姻，稱過去10年每年婚姻登記有約三分之一為跨境婚姻，惟最近兩年多因疫情關係，不少跨境婚姻夫婦分隔兩地難以見面，「影響數以十萬計家庭」，建議政府盡快爭取兩地通關。

政府稱2015年已研對策 近年制定多項家庭友善措施

政府發言人說，政府於2015年發表的《人口政策——策略與措施》報告中，已研究應對出生率下降，稱單靠財政誘因難以有效提升夫婦生育意欲。政府近年制定多項家庭友善措施，包括增加薪俸稅子女免稅額及學生學習恆常津貼，以支援家長養育子女；增加資助獨立幼兒中心名額及加強課餘託管服務措施；實施5天法定侍產假；以及廣泛推廣家庭友善僱傭措施，鼓勵僱主採納「以僱員為本」的良好人事管理方法，協助僱員兼顧工作和家庭責任。

上半年5000人出生42天後登記

另外，就第五波疫情下大量嬰兒出生登記手續延遲辦理，入境處表示，今年1至6月共有5047人在出生42天後才辦理出生登記，如嬰兒未能按時辦理出生登記，該處會因應申請人情况彈性處理。

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