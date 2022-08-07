理大生推「執煙頭入奧運」 「另類荒謬」映清潔政策盲區

明報記者 孫澤芳

Oscar、家聰和Sam是理大社會創新設計學系的學生，1月時選修名為「創意公民」的課程，其中一份功課要求推動社會關注清潔工權益，自此3人每周出動，去公共屋邨、垃圾站、市區後巷，目的只有一個：「溝（通）清潔工」。Oscar解釋，這是社會設計的概念，「解決問題前退後一步，先反思點frame（定義）個問題……好多時靠理性數據睇唔到，要喺社區聽番嚟，見番嚟」。

花槽灰色地帶欠分工 煙頭滿後巷煙箱卻空

用煙頭切入訴說清潔工故事，也是3人「溝回來」的點子。Oscar說，與清潔姐姐傾偈，知道她們要「倒樓」、掃街、做回收，但無人提要清理花槽，結果花槽裏滿是煙頭，街道卻很乾淨。細問下，花槽原來是體現制度角力的「戰區」，「有時花槽喺屋邨同街道中間，灰色地帶無人分工；政府有禁煙政策，以為禁煙就不會有煙頭……一刀切無晒煙灰缸，但事實係總有煙民食煙，食完又亂咁扔。清潔姐姐呻煙頭執極執唔晒，唔通逐條草撥開執？」

受花槽煙頭啟發，他們開始觀察其他煙頭黑點，發現後巷是另一角力場：煙民要私人空間走入後巷食煙，政府卻於人來人往的巷頭巷尾設煙蒂箱；清潔工收指示清理後巷，煙民自製煙灰缸被一併清走，結果巷內滿地煙頭，煙蒂箱卻空空如也。

悉尼酒後暴力常發 「社會設計」改配套助遏

Sam形容，政府解決問題方法太「直線」，以為靠數據及權威才是好方法；Oscar稱，社會設計則相反，會花時間「曲線兜圈」，看似費時失事，卻能解決問題癥結。他舉例，數年前澳洲悉尼王十字區（Kings Cross）常有酒後暴力事件，當地政府先以「直線思維」加派警察巡邏但不奏效，社會設計師建議改善社區配套，增設光線柔和街燈、公廁及手機充電站等，減低發生衝突機率，令暴力事件大減。

政策欠人性化 前線清潔工獨捱罵

Oscar認為，禁煙政策、垃圾桶設計、清潔承辦商分工不夠人性化，各方未能互相配合才有煙頭問題，前線清潔工卻因而被投訴指摘，一個煙頭背後，是清潔工面對「不清、不潔、不公」：市民不清楚清潔工辛酸，清潔工工作環境不潔、承受不公平待遇。

Oscar形容，當制度難撼動，市民對問題麻木，倡議方式更要做到極致，比問題本身更誇張，才能吸引市民關注。他們發現執煙頭要「向前向後彎腰」，動作如做運動，故成立「執煙頭競技委員會」執煙頭，誇言將執煙頭打造成奧運項目；除「戰車」，還用打火機自製「火炬」，碰上煙民時主動為其點煙。家聰說，是為令煙民有愧疚感，制度不切合需要也不代表可亂扔煙頭，加重清潔工負擔。

KPI太「直線」 籲政府多聽「下面聲音」

特首李家超強調，本屆政府要「以結果為目標」解決問題，環境及生態局長謝展寰亦曾稱會為滅鼠工作制定關鍵績效指標（KPI）。記者問，煙頭問題應否設KPI？局長是否要落區執煙頭、學「溝（通）」清潔工？3人聽後大笑，稱用KPI正正是太「直線」的例子。3人明年畢業，家聰笑言「不如請我哋入去做」；Oscar說未必要親自落區，可活用社會設計，如設「煙頭投票箱」，「最重要聽多啲下面嘅聲音，令市民感受到同政府有聯繫」。