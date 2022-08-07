幼兒版復必泰 葉柏強稱或可供港

3日千幼童接種佔1% 劉宇隆盼入冬前五成

身兼疫苗可預防疾病科學委員會主席的劉宇隆昨稱，過去兩日6個月至3歲幼童約1000人預約或已接種疫苗，全港有12.3萬名3歲以下幼童，以此計算全港不足1%幼童有打針，形容情况不太令人滿意。政府發言人回覆稱，網上預約系統自上周四開放以來，累計接獲1623宗疫苗預約申請。

劉稱，明白家長有很多考慮及擔心，冀家庭醫生和兒科醫生多解說，而醫管局目前錄得50多宗兒童感染新冠後出現多系統發炎綜合症個案，反映幼童打針「急迫」，目標幼童接種率在入冬前達五至六成，形容是「最低底線」，如不足五成會「極度失望」。

家庭醫生林永和稱，其診所上周四疫苗開打首日已準備好為幼童打針，但家長反應不算太踴躍，會診時表明會考慮安排子女打針的家長，有一半希望等復必泰。

葉柏強說，復必泰藥廠已有準備嬰兒版疫苗，據其了解有機會可供港，當局正處理物流安排，呼籲家長「不要等」，不論科興或復必泰均需打齊3針，而幼童打齊3針需約4個月，若冬季幼童接種率達六至七成，有助提高對他們的保護作用。

葉又相信8、9月疫情仍較反覆，個案數字徘徊約5000甚至上升，而停課會影響小童學習或社交，建議當局盡可能不要將停課變成抗疫第一手段，教育局現時維持師生每日快速測試和半日面授屬安全做法，家長應盡快帶幼童打針。

（新冠疫情）