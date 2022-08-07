院舍四成半長者3針 料五成目標提早達成

孫玉菡表示上月25日起加強接種工作，現時安老院舍長者首針接種率已逾93%，第二針亦逾89%，而兩周前院舍長者第三針接種率只有39%，到現時已達45%，原定9月底前第三針接種率至少達五成的目標有望提前達成，期望冬季前盡可能推高接種率。

兩暫託中心未滿 倘院舍有陽性即撤離

孫說，目前兩間暫託中心啟用，分別供老人及殘疾人入住，目前未飽和，一旦院舍發現陽性個案，將第一時間撤離，令其他院友不被感染。他又說，現時另有8間備用暫託中心，如有需要將動用，希望做到「牀等人」。他說暫託中心如要聘人手，首先考慮本地人，如仍不足將聘內地人。

另外，孫玉菡稱將逐步建立新院舍，未來公營房屋計劃中5%總樓面面積作福利用途，當中重點作為老人院。被問到會否就安老院舍宿位等制訂關鍵績效指標（KPI），他說目前難具體說明，而老人院舍是重點，但要視乎人口老化等現實環境。

陳志育表示，部分院舍長者早前曾患新冠，現已可接種疫苗，他期望政府外展隊由每兩三周到院舍打針，增加至每周。他又說，希望醫管局加強出院把關，住院長者出院須做核酸檢測，可避免將新冠病毒帶回院舍。

（新冠疫情）