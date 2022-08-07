BA.4/5佔7.3% 首超BA.2.12.1 林緯遜：倘守住高危群組 影響不大

暈倒送院快測陽 4針認障翁亡

醫管局籲留意長者精神胃口

本港昨新增4322宗本地個案，另增4宗死亡，包括一名72歲、已打4針的男子。醫管局總行政經理劉家獻表示，該名死者前日（5日）在家暈倒，家人召喚救護車，救護人員到場時病人已無心跳，他隨後被送往東區醫院急症室，當時快測呈陽性，最終離世。劉補充，死者患認知障礙，無其他長期病，呼籲市民若見家中長者精神狀態、胃口變差等，應盡快為其做快測。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨單日新增個案中有9.8%涉BA.4或BA.5，7.3%屬BA.2.12.1。她說，BA.4或BA.5比例已超BA.2.12.1，情况與海外相同，港府將觀察相關趨勢。

衛生防護中心新聞稿顯示，截至昨日，BA.4或BA.5在過去一周（截至昨日）佔本地個案約7.3%，BA.2.12.1則佔7.0%。翻查資料，由8月1日至5日，BA.4或BA.5在一周內佔本地個案的比例從4.4%上升至7.3%。該兩種變異病毒株約於6月流入本港社區。

林：海外BA.4/5快速成主流

林緯遜表示，參考外國疫情，BA.4或BA.5取代BA.2.12.1屬「必然會發生的事」，而BA.4或BA.5比率用近兩個月才超越另一變異病毒株屬「預期之外地慢」，因在海外，BA.5迅速成為主流，估計與本港疫苗接種率偏高、市民「好乖」會戴口罩等有關。而比例在過去一周翻倍，林判斷與中小學生開始放暑假、社區人口增加令傳播風險上升有關。

明報記者

（新冠疫情）