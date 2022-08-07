兩成人交友App遇騙案 學者：高學歷較不願求助

六成精神受損 抑鬱焦慮

關懷愛滋5至6月於網上訪問401名18至35歲市民，了解他們在交友應用程式所遇騙案情况，發現逾兩成在受訪前兩周曾遇騙案，當中約七成泄露個人照片及影片；約六成泄露社交媒體資料；約4%受訪者（18人）泄露私密照片。

關懷愛滋項目經理兼註冊社工陳智傑說，涉及泄露私密照片的受害人分佈於不同年齡，如受害人被泄露於網上的資料難以移除，對其精神健康影響亦大，「覺得自己形象盡毁」。中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授楊雪表示，教育程度較高的受訪者較不願求助。

陳智傑稱，關懷愛滋及組織「關注婦女性暴力協會」均向不同對象提供「未經同意發放私密影像下架支援」服務。他以關懷愛滋的服務為例，雖不保證成功，但相信組織介入後網上平台或較快將相關內容下架，鼓勵受害人需要時求助。

團體推支援下架服務

教育局近日推出《香港學生資訊素養》學習架構（擬定稿），希望中小學生在9個素養範疇，學習使用互聯網等不同技巧，包括有效及符合道德地運用資訊，「保護自己免受網絡欺凌等網上威脅，並拒絕發起及參與此類行為」，亦建議初小生開始注意虛假資訊，高中生則要懂得解釋製作和散播虛假資訊的潛在原因和責任。