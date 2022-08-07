兩成幼兒擁電子裝置 團體：家長陪適量玩助成長

六成半玩教育類 三成家長不陪

城市大學社會及行為科學系研究團隊、路德會社區服務處兒童及家庭服務組轄下「童心閃耀計劃」在學前單位提供社工服務先導計劃，以及路德會新翠少年中心，於2021年11至12月以問卷形式向532名育有3至6歲幼兒家長調查，研究電子遊戲對學前兒童發展的影響。

城大社會及行為科學系研究員蘇詠珊指出，16.2%兒童每日玩電子遊戲時間不符世衛標準、即每日多於60分鐘。但研究亦稱親子電子遊戲時間有助促進家長與小朋友交流，從而建立親密關係。子女亦會模仿父母使用智能產品的模式，故家長應以身作則，適量使用產品。

團隊倡定遊戲時間表

在職媽媽嘆難執行

路德會新翠少年中心單位主管朱銘欣建議，家長為孩子選擇電子遊戲時須留意是否適合孩子年齡，5歲以下兒童不應用電子屏幕逾1小時。朱補充，家長陪子女玩電子遊戲時可給予讚美及反饋，提升子女自信心，並為小朋友制定使用電子產品時間表。

有家長在記者會反映即使制定時間表亦難執行。在職媽媽朱太形容，4歲女兒每日玩電子遊戲時間「多得數不清」，平日照顧女兒的婆婆又不願配合時間表限制遊玩時間，「執行的人不是我，因此我控制不了」。