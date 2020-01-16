增39宗瘧疾輸入 單日飈兩倍 料將有200人高危區抵港 新冠康復者或需轉房騰牀

篩查檢疫酒店90人 20陽

醫管局前晚稱有19名瘧疾患者住院，昨稱增至58人，涉56男2女，當中一人危殆，在深切治療部留醫，另有兩人情况嚴重，其餘情况穩定。張竹君表示，大部分個案從非洲幾內亞抵港，有個案為同行者或同一公司的職員，中心已按名單往檢疫酒店為約90人篩查，其中約20人瘧疾檢測陽性；而前日一幾內亞來港航班，120乘客有13人瘧疾檢測陽性。她說，從部分同行者或協助抵港者辦手續的人得悉，未來至少200人由幾內亞等高風險地方抵港。

張竹君：患者名多華人 未聞禁航班

張竹君補充，現時所有瘧疾個案均在檢疫酒店或機場截獲，大部分檢疫後就會離港，亦無患者曾在社區活動。而由於目前瘧疾輸入個案主要來自非洲幾內亞，故會先針對上述地區抵港者集中篩查。據了解，近日錄得的瘧疾患者除來自幾內亞，另有從剛果、尼日利亞、烏干達、中非共和國等地抵港。張說，從患者名字估計大多數為中國人，但中心「無詳細研究佢哋係咩國籍」。被問及會否暫停幾內亞航班抵港，張稱「暫時未聽過有咁嘅安排」。

截至昨日，已有兩宗瘧疾輸入個案在留醫期間死亡。劉家獻稱，瘧疾無特定病徵，可包括肚痛、發燒、肌肉痛等，惟當檢測呈陽性後，「搵番轉頭原來𠵱啲就係瘧疾病徵」，當局已呼籲前線同事「打醒十二分精神」，當發現求診者來自非洲等高危地區，會即時安排檢查血液。他接受有線新聞《有理有得傾》訪問稱，部分患者初期不適未有求醫，送往醫院時發現體內瘧疾蟲較多，器官開始衰竭，提醒從非洲或瘧疾流行地方抵港者如有不適要盡快求醫，並向醫生說明曾到訪之地。

梁子超倡通報內地聯防聯控

近日本港瘧疾患者多為幾內亞抵港中國工人，呼吸系統專科醫生梁子超認為毋須禁止當地航班抵港，他解釋瘧疾非新發傳染病，更有效防止於社區擴散的做法應是加強抵港者篩檢；又說當局應將輸入個案通報內地相關部門，與內地聯防聯控，並同時做好滅蚊措施。

瘧疾透過蚊叮傳播，新界區有可傳播的按蚊。被問及會否加強滅蚊，食環署昨重申本月4日的新聞稿內容，稱因在檢疫酒店發現輸入性瘧疾個案，當局會跟進相關地點的蚊患情况，並按需要加強滅蚊。