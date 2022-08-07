「防中暑指引」擬加暑熱指數 10月諮詢冀4月落實

孫玉菡：非零法律效力 將巡查

孫玉菡表示，業界希望就預防僱員中暑設立簡單標準作參考，而天文台的暑熱指數為客觀且實時的數據，因此當局打算把指數加入指引，10月將修訂指引的初本諮詢業界，並以數月時間研具體落實方法，冀明年4月起落實。

孫說，指引非完全無法律效力，當局將巡查，如發現僱主沒做中暑評估，或評估後未作預防措施，違者輕則警告、重則檢控。他說，去年當局巡查工作場所逾2.5萬次，曾兩次檢控僱主未為僱員提供清涼飲用水。至於有工會建議，當達到某氣溫時僱主必須停工，孫認為「一刀切」未必適合香港。

議員：倘成效不彰 應盡早立法

林振昇表示，現行指引中，戶外工作最好在早上10時前或下午4時後進行，惟指引欠法律效力，非所有僱主跟從，亦有不少工友未聞有關指引。他建議設立暑熱指數指引一年後，如發現成效不彰，政府應盡早立法。林又認為政府設立暑熱指數時應分級別，當指數達最嚴重級別，應指示停止戶外工作，另各級指數亦應列明可容許戶外工作時間時段和小休比例，例如仿效廣東省，當氣溫達35℃至37℃，僱主須採取換班輪休制，且不得安排戶外工作加班等。

勞工界立法會議員、勞聯周小松認為現時8月仍為暑天，當局未落實暑熱指數指引前，應推動僱主遵守指引，保障工友職業健康。