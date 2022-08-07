卸槍酣睡警辭職 資深警料紀律調查繼續

網上流傳的兩段短片顯示，拍片者由停車場步至白色門，隨手開門後見到一名軍裝警員除鞋、側卧於3張椅上睡覺，身旁長枱放有手機、對講機、樽裝水及疑似檢測樽，原在腰間掛有裝備的皮帶則卸下至另一椅子上，包括配槍、警棍等。片段近距離拍攝警員編號及配槍號碼，其間警員曾翻身仰卧，並伸手整理褲頭魔術貼，隨後繼續酣睡。

警方早前回覆傳媒查詢稱，接獲舉報後，已立即向相關涉事警員作出紀律調查，他已被調任至內勤工作，禁止佩槍。警方重申，對警員之行為及紀律有嚴格規管，若發現任何違反紀律規定的行為，必定嚴肅跟進，秉公辦理。

可避革職 倘涉法律責任會追究

有資深警務人員表示，涉事警員遞辭職信，確可避過紀律調查中最嚴重的革職懲罰，但紀律調查亦包括該警員為何可在當值時段於房間卸裝備睡覺，尋找會否與管理方式出錯有關，在日後改善，故紀律調查會繼續。另外，若事件最後被揭發涉及法律責任，該警員離職後仍會被追究。