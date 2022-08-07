尖沙嘴暴動案分拆 官擬量刑重於前案 稱首案判刑無約束力 傾向高於3年9月

罪成9人認罪兩人19日判刑

罪成的9名被告現年介乎17至30歲，其中首被告李穎淇和第六被告聶嘉寶在開審前認罪，第九被告蕭呈希經審訊後脫罪，原為第五被告的羅樂文則缺席審訊。據悉羅已離港。

8．11尖沙嘴衝突中共29人被控暴動罪，分拆3案審理，其中一宗涉及10人的案件已審結，法官游德康以3年9個月為量刑起點。多名辯方大律師昨呈遞該案，冀法庭參考。法官王詩麗表示傾向採納較高的量刑起點，「可能看似你哋會覺得有個所謂嘅不公（disparity）」，故事先聲明，予辯方機會作補充。

辯方：兩案源於同一事件同一批人

辯方求情時補充，兩案源於同一事件，涉同一批被捕人；游官決定量刑起點時，已考慮暴動中有警員被汽油彈擲中，致二級燒傷，而各被告沒有直接暴力行為。辯方又稱，縱使區院其他案件對本案沒有約束力，仍有一定參考價值，又強調3年9個月「一啲都唔短，一啲都唔輕微」。

王官反駁，有上訴庭案例顯示，當兩宗源自同一事件的判刑有別時，上訴庭只需判斷個別案件的判刑是否恰當，而毋須比較另一宗案件。

審另案量刑5年 冠示威者暴動案

辯方續引述多宗反修例暴動案判刑（見表），認為該些案件中同涉暴動者投擲汽油彈，致警員受傷，更有被告在被捕一刻手持汽油彈，其量刑起點均在3至4年之間。王官聞言回應，在多宗理大外圍暴動案中，「我嘅量刑起點高過佢哋（其他法官）」。王官在一宗理大暴動案以5年為量刑起點，是反修例運動中量刑起點最高的示威者暴動案。

另外，辯方強調無證據顯示各被告有直接暴力行為，控方亦未能舉證當晚有人擲汽油彈時，各被告在場或知情；即使各人身處現場鼓勵他人參與暴動，法庭「都要考慮埋佢哋鼓勵啲乜嘢」。

辯方：僅攜保護裝備 官：反映預料暴力

代表第三被告的大律師表示，被告身上只有頭盔等保護裝備，不具攻擊力。王官質疑這反映被告預計現場會有暴力事件，才「成副軍裝咁保護自己」。她又稱，不少暴動案辯方律師力陳被告沒有主動破壞社會安寧，惟他們攜同裝備到場，見多人留守仍執意參與其中，更帶備衣物更換，「有一定主動性喺當中」。

【案件編號：DCCC 336、337/20】

明報記者

（反修例風暴）