暖化下海膽增生態損 城大研改善味道推動撈捕

梁美儀解釋，珊瑚與蟲黃藻屬共生關係，珊瑚為蟲黃藻提供棲息地，蟲黃藻則透過光合作用為珊瑚提供養分。他稱海洋生物對於水溫均有「臨界點」，預計上月酷熱天氣令蟲黃藻移居至較冷海域，導致大批珊瑚迅速白化，近日氣溫稍降，蟲黃藻或會「回流」至原居的珊瑚，而原本留在珊瑚表面的蟲黃藻亦會分裂細胞繁殖，故白化的珊瑚逐漸復常。

1998年厄爾尼諾 港失3億魚獲

他憶述1998年的厄爾尼諾現象，當年持續酷熱且雨量增加導致水體分層，部分海域出現「缺氧」，加上紅潮肆虐本港水域，本港因而損失近3億元魚獲，惟預料上月珊瑚白化現象一段時間後會恢復正常，對生態影響不會太大。

談及近年全球氣候變化，梁美儀認為相關現象導致本港生態系統「反常」。他舉例說，屬冷血無脊椎動物的海膽，暖化影響其生理周期，導致更頻密繁殖。而暖化本不利馬尾藻生存，加上大量繁殖的海膽會進食馬尾藻，令魚苗失去大量棲息地，增加幼魚被大魚進食的風險。一旦無足夠食物，海膽便會改為進食珊瑚上的藻類，甚至破壞珊瑚表面軟組織「覓食」，生態平衡因而受破壞。

海膽吃馬尾藻 魚苗失棲息地

長刺海膽是本港常見的其中一種海膽，梁美儀說最近成功研究以生菜和粟米餵飼長刺海膽，改善海膽肉味道，將其生殖組織由苦變甜，味道可媲美紫海膽，故他着手推動漁民捕撈、飼養和出售長刺海膽，希望藉此減少野生海膽數量及其對生態平衡的破壞。

（城市保育）