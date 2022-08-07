酷熱海暖 橋嘴洲九成珊瑚一月白化 專家、漁署籲勿用太陽油 勿赴當區潛水

明報記者 馬耀森 施晉宇

可觀自然教育中心暨天文館生物科主任黃志俊表示，6月中到西貢橋嘴洲以西浮潛，各種珊瑚未見異常，不少珊瑚魚穿梭於呈墨綠色的十字牡丹珊瑚，而生長較慢的扁腦珊瑚則呈淡褐色。他於7月24日再到相同地點浮潛，發現約九成珊瑚白化，面積達約2000平方米，認為情况非常嚴重。

為確定橋嘴洲珊瑚白化是否單一事件，他兩日後（26日）再到西貢另一個與橋嘴洲水深及水底環境相若的地點，該處浮潛者較少，發現亦有約一半面積的珊瑚白化，包括扁腦珊瑚、鹿角珊瑚、角孔珊瑚等，認為情况令人擔憂。

上月底海水32.5℃ 適合生長最高29℃

黃志俊表示，26日當日下午量度海水水溫高達32.5℃，超出適合珊瑚生長的23℃至29℃，估計水溫已超出珊瑚可容忍極限，「我們可以用各種方法消暑降溫，但生活於海底的珊瑚無法開冷氣，亦不能移動到較低溫的位置」。翻查資料，當日天文台位於西貢的氣象站最高錄得33℃。

黃稱於本港浮潛20多年，在一個多月內有如此大面積珊瑚白化是「前所未見」，又說本港過去夏季7月、8月日間逾30℃是常見，水深2.5米以下淺水區的珊瑚在退潮時會露出水面，受陽光直射，相信溫度不低，但仍可生存。他估計今年情况更嚴峻，7月大部分時間日間酷熱，更錄得25個熱夜（全日最低28℃或以上），「7月大部分日子，不分晝夜都這麼熱，海水溫度持續高企，珊瑚喘息的機會也沒有」。

漁署：港珊瑚韌性較高 水溫復常可復元

漁護署回覆本報查詢稱，該署7月下旬接獲有關橋嘴島出現珊瑚白化的報告，署方其後調查發現香港部分珊瑚群落出現不同程度白化現象，初步估計因夏季水溫持續上升，使珊瑚體內共生的蟲黃藻離開珊瑚造成白化現象。根據以往觀察及紀錄，香港的珊瑚擁有較高韌性，若水溫逐漸回復至正常水平，珊瑚一般可恢復健康，繼續生長。

該署亦透過社交媒體呼籲公眾進行水上活動時避免干擾珊瑚群落，例如避免前往有珊瑚白化的地區潛水或浮潛、盡量避免使用太陽油、浮潛或潛水時不要踐踏或觸碰珊瑚等。

城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀認為，海水水溫隨着近日天氣轉涼而稍為下降，預計一段時間後珊瑚白化現象會逐漸恢復正常。

共生「蟲黃藻」離開致白化 長時間可致死

資料顯示，珊瑚由多個珊瑚蟲單體組成，骨骼為白色，其顏色來自共生的蟲黃藻，香港大部分珊瑚都是深褐色的石珊瑚，例如濱珊瑚、角孔珊瑚、盾形陀螺珊瑚。過去有研究發現，海水變暖、海水鹽度變化或人為干擾，均會令蟲黃藻離開，形成珊瑚白化，之後約半年內會恢復正常。黃志俊稱，目前掌握資料不多，不同地點的珊瑚白化程度亦有別，但隨着氣候變化夏季氣溫不斷攀升，海水水溫持續高企，將來珊瑚白化程度只會更嚴重。若蟲黃藻長時間離開，會令珊瑚死亡。

黃志俊稱，在此非常時期，應盡量避免到有珊瑚的地點浮潛或水上活動，若無法避免，應使用物理方式防曬，例如穿著長袖衣物，千萬勿用太陽油，因防曬用品的化學物質會影響珊瑚生長；浮潛時務必留意雙腳，不要踐踏脆弱的珊瑚。

（城市保育）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676