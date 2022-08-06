「姜牧師」舉自拍棍控阻差脫罪 官：警證供分歧

指警無解釋舉棍礙搜查 姜表現合作

報稱牧師的被告姜嘉偉（30歲）被控於2021年7月1日在銅鑼灣京士頓街9號外，阻礙依法執行公務的偵緝高級督察梁子祺。

梁官裁決時表示，梁子祺供稱當時擔心被告個人資料外泄，着被告停止拍攝，惟片段顯示被告稱「無問題，請泄露我個人資料」，梁繼而稱擔心被告意外鬆手而擊傷同袍；而負責搜身的警員梁浩泓卻指被告手持自拍棍，令他需彎身「由下而上」為被告搜身，造成阻礙。梁官指出，兩名警員不曾叫被告放下自拍棍，亦無解釋其自拍棍如何阻礙搜查、造成危險；而上述顯示，兩名警員證人的關鍵證供出現分歧，質疑兩人「為何不表明自拍棍影響搜查？」

梁官續指出，片段所見，警方要求脫下口罩、出示身分證等，被告按要求照做；及至搜袋，被告更稱「你想搜乜嘢，隨便」，顯示他表現合作。即使被告的裝束、拍攝方式均有可疑，但基於警員證供有分岐，控方未能在毫無合理疑點下舉證，梁官最終裁定被告罪名不成立。

【案件編號：ESCC2264/21】