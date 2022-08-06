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港聞二

理大外衝突8被告有人染疫 裁決押後逾月

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理大，6男2女包括YouTuber易卓邦涉在加士居道附近的彌敦道參與暴動及管有雷射筆等物品。案件原定昨日在區域法院裁決，因有被告對新冠病毒檢測呈陽性，未能到庭，法官練錦鴻押後至9月21日裁決。辯方補充陳辭時稱，國際人道法允許醫護在武裝衝突中救援，雖然無制約力及案例支持，但望法庭考慮急救員亦有同樣責任，可作辯護理由。

8名被告張永尚（案發19歲）、林阡晴（23歲）、廖康良（20歲）、李屏樂（61歲）、易卓邦（26歲）、李家維（24歲）、朱偉雄（42歲）及潘永杰（20歲）否認暴動罪。廖康良否認管有攻擊性武器或工具意圖作非法用途罪，李屏樂則否認在公眾地方管有攻擊性武器罪。辯方稱李家維因染疫正接受隔離，練官遂押後裁決。

辯方稱急救員救援有責 官質疑法律基礎

辯方大律師陳國維庭上補充陳辭，稱朱偉雄當時攜有大量急救物品，裝束顯示他是急救員，屬中立身分，朱供稱會向現場有需要人士，包括執法人員提供救援。練官質疑辯方提出急救員的醫療倫理責任，並非醫生和護士在宣誓下的責任。陳回應，根據《日內瓦公約》，戰爭中醫護人員受保護並可提供救援，基於尊重生命的精神，急救員亦有同樣責任救援。練官稱「我都好想同意你呢樣嘢，但法律基礎係？」陳表示，目前未有相關案例，但希望法庭裁定時考慮上述原則。

一人頭縫16針 官：警用武「法庭不應隨便置喙」

代表廖康良的大律師表示，警方制服廖時擊打他頭頂致傷，廖入院縫了16針，除非他向前翻滾，否則不會自己傷及該處。練官稱，對於警方使用武力，「法庭不應隨便置喙」。

【案件編號：DCCC 636/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 理大救援戰 反修例事件

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