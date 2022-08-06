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教局列9資訊素養 致函全港校長 初小注意假資訊 初中要識迴音室

【明報專訊】教育局昨日向全港學校校長發出「更新《香港學生資訊素養》學習架構」通告（下稱「學習架構」），列出學生的9個資訊素養範疇，包括需識別和定義對資訊的需求，評估資訊、媒體內容和資訊來源，認識能獲取可靠資訊的條件等，應用於不同科目，並按不同年級訂出學習目標，其中小一至小三應「開始注意虛假資訊」，了解媒體信息對個人及社會產生影響等，初中階段應「能夠判別資訊中是否存有偏見」。

架構分4階段 升中起學事實查證

根據「學習架構」，在針對「評估資訊、媒體內容和資訊來源」的素養範疇中，指引提出應教育學生辨別資訊內容有否含偏見、欺詐或捏造成分，包括假新聞及後真相時代的概念，並了解其負面影響，又要識別資訊產生時的文化、社會等不同背景，以及有關背景如何影響對資訊的詮釋等。

「學習架構」將不同素養範疇分成4個學習階段的學習目標，小一至小三需識別不同人持不同觀點、開始注意假資訊；小四至小六要了解分辨媒體所傳達的假資訊之必要，了解事實與意見的分別。至中學階段，要求更多更深，中一至中三需了解後真相時代和「迴音室」概念，分享資訊前要做事實查證等；高中階段則需發展事實查證技巧、能評估資訊和媒體內容的可靠性、有效性、權威性等。

「學習架構」又舉出相關的教學例子，建議可透過觀看和討論深度造假的新聞片段，讓學生認識查證技巧。

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