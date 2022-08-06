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港聞二

稱租金佔住戶收入比例減 房署：符立法預期無意改

【明報專訊】公屋租金調整機制2007年設立，2010年首次用以檢討租金。房屋署回覆本報稱，自2007年引入機制，公屋平均租金與公屋戶平均月入比例，由2007年的9.97%，逐漸下降至今年加租後的9.56%，多年來收入增幅亦高於租金加幅；而房委會資助房屋小組2018年亦曾檢視機制，考慮過各種改變機制的方案後，認為現行機制較能保障住戶的負擔能力，決定保留。

2007年佔比9.97% 今年9.56%

立法會房屋事務委員會下周一將討論公屋加租1.17%及寬免12個月加租金額，其後再由房委會資助房屋小組通過。身兼房委會主席的房屋局長何永賢昨日表示，公屋租金調整機制行之有效，今次加租1.17%，當局已考慮疫情下社會經濟情况，提議寬免12個月所需繳付的額外租金，做法已平衡法理和人情，並理性考慮了房委會長遠健康財政情况，冀各方接受。

房署回覆查詢稱，自2007年引入機制至去年間，公屋家庭收入累增108.6%，而計及今年加幅的公屋租金累增僅70%；公屋平均租金與公屋租戶平均家庭收入的比例，亦由2007年的9.97%，下降至今年加租後的9.56%，下降0.41個百分點。署方認為租金檢討機制運作良好，達到立法時的預期效果，無計劃檢討或更改機制。

房署又指，房委會在現行機制下，有權因應當時社會經濟狀况向公屋戶提供租金寬免，減免全部或部分租金。房委會資助房屋小組2018年曾檢視機制和社會上其他調整公屋租金方案，考慮通脹、工資指數和租金與入息比例中位數等因素，小組認為現行機制較能有效保障住戶的負擔能力，故決定保留。

相關字詞﹕公屋租金檢討 公屋加租 何永賢

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