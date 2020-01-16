稱公屋租金機制3問題 房委成員倡改 忽略通脹失業率數據滯後 何永賢：機制平衡法理人情

明報記者 曾偉龍

公屋租金調整機制今年再次得出加租結果，為機制實施以來第七度，加幅為1.17%，房委會建議寬免加租後的首年加幅。房委會2010年首次在機制下加租4.68%，每兩年檢討租金一次，2012年至2018年4次加租均達10%上限，前年亦加租9.66%。

加租年按往年住戶收入計算 不涉同年數據

按照機制，房署會對比公屋住戶對上一年及之前第三年的每月平均家庭收入增幅，訂定加租幅度；以今年加租為例，即對比2021年及2019年的數據，不會考慮加租年數據。參考統計處公屋戶收入中位數資料，對比加租年第三季及對上一年第四季數字，2018年（加租年）公屋戶收入中位數首三季增加12.5%，2020年增加1.11%，其他年份增幅介乎4%至逾8%，出現數據滯後。

昔6加租5幅度超通脹 最多差6百分點

此外，機制亦沒考慮通脹。參考統計處消費物價指數，過去6次加租中，5次加幅均高於蒐集數據期間的通脹幅度，其中2018年租金加幅為10%，高於期間通脹約6個百分點，2020年亦高於期間通脹逾4個百分點。

招國偉表示，今年租金調整機制無考慮第五波新冠疫情影響，完全暴露機制漏洞，無法反映最新經濟情况，2020年雖提供兩個月租金寬免對冲加幅，但並非好做法；加租一般於9月生效，但調整租金的收入指數引用前一年的數據，相差8個月時間，數據滯後；而機制亦沒考慮通脹和失業率因素。

招說，將於房委會會議上提出修訂租金調整機制，以反映通脹和失業率等因素，以及把最新數據納入考慮；又或者更改做法，由房委會參考機制建議的加幅，再自行釐定加幅。

梁文廣指現時缺彈性 黃碧如同意數據滯後

房委會資助房屋小組成員兼立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，房委會現時必須依照法例按機制加租，缺乏彈性，亦沒考慮通脹和數據滯後的問題；而且即使公屋戶平均收入增加，失業率和開工不足率仍高企，基層依然水深火熱，機制與實際情况脫節，應檢討。房委會資助房屋小組主席黃碧如亦同意機制有數據滯後問題，值得房委會委員考慮檢討。

對於會否檢討機制，房屋局長何永賢昨日出席第七屆黃金時代展覽暨高峰會開幕典禮後回應稱，當年制定機制時已經廣泛討論，機制既可理性地蒐集數據，得出科學結果，亦有條款可因應不同情况調節，做到兩者兼備，平衡法理和人情，是很難得的機制，值得保留。