【Emily】容海恩登報同袁弓夷脫「爺媳關係」 惹網民抽水二創 Ben Sir話得「翁媳」關係

「國之大義」 稱袁彌昌理解

「香港議會」發起人袁弓夷日前被保安局指控涉嫌違反《港區國安法》顛覆國家政權罪，容海恩嘅聲明以「國之大義」為題，內文話「作為留著偉大祖國之血的中國人，在國之大義的前提下，基於據國安處稱，袁弓夷先生涉嫌違反《港區國安法》中顛覆國家政權罪名，本人現宣布正式與袁弓夷先生脫離爺媳關係。」容海恩回覆《東方》查詢話袁彌昌知情同理解。

聲明噚日成為網上熱話，有網民列舉中國古代嘅「七出之條」，認為容海恩此舉有違要孝順父母嘅規條。填詞人梁栢堅就將羅文嘅《激光中》歌詞改成「弓加夷，等於火；海加恩，等於我；若我老公再加上你；溫度將提高更多；所以我應割蓆喎，不要再自我封鎖，這一刻你別於我，我轉軚換了朵 ，hey!」。袁彌昌妹妹袁彌明亦留言話「無補充」。

網民又紛紛自創不同成語嘲諷事件，例如「媳可夷止」、「愚媳重負」、「媳除夷慮」、「媳除夷累」、「媳即是空」、「醜婦不需見家翁」等。

文化人彭志銘亦出post大談「七出之條」，話古代有七種丈夫可以休妻嘅理由，包括「唔孝敬家公家婆」喎。