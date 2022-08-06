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2022年8月6日星期六
港聞二
警新手令查手機新聞材料 黎智英覆核 按國安法簽發 官：與首張搜查令「兩回事」
警曾循國安法實施細則 獲手令搜蘋果及立場
壹傳媒大樓藏危險品罰7000元
初選案開審無期 林定國：外界關注進度屬合理 未評應否設陪審團 稱由3指定法官審無損公平
病妻靜脈導管遭剪 八旬翁涉誤殺 事主曾稱心口痛 多年鄰居：兩人恩愛未聞吵架
瘧疾患者增一死一危 醫局篩查幾內亞抵港客
黃雨雷暴警告遊船河 七旬翁浪茄溺斃
駐歐盟官員張國財任廣播處長 港台續AO接掌
文員政總非禮脫罪 官令還押候取精神報告
稱公屋租金機制3問題 房委成員倡改 忽略通脹失業率數據滯後 何永賢：機制平衡法理人情
稱租金佔住戶收入比例減 房署：符立法預期無意改
教局列9資訊素養 致函全港校長 初小注意假資訊 初中要識迴音室
理大外衝突8被告有人染疫 裁決押後逾月
「姜牧師」舉自拍棍控阻差脫罪 官：警證供分歧
酒駕P牌車撞欄撞交通燈 碎片砸的士
消費券明派2000 商戶學者料效小 金舖稱無助大額消費 學者預計GDP影響小於1%
虛報DSE試場有炸彈 公務員囚16月
14歲男涉手遊裝備騙9歲女裸照 收相無下文
招傀儡開空殼公司洗14億 黑錢集團13人被捕
涉趁交收搶值39萬名牌袋 兩無業男不認罪
尊子漫畫
【Emily】容海恩登報同袁弓夷脫「爺媳關係」 惹網民抽水二創 Ben Sir話得「翁媳」關係
【Emily】野渡七夕用戒指照向鄒幸彤表愛意
【Emily】陳茂波同小學欖球隊「切磋」 話力促七欖復辦
【Emily】海員大罷工百周年 黃國盼中山公園立碑
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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