港聞

港聞二

涉趁交收搶值39萬名牌袋 兩無業男不認罪

【明報專訊】一對中年姊妹與男性友人前年3月於葵涌一工廈等候收購名牌袋的買家時，遭3名持刀棍劫匪撲出，搶去一個價值39萬元的Hermes手袋，便衣探員拘捕疑犯時一度拔槍警告。其中兩名21歲無業男子否認一項搶劫罪，案件昨在高院開審，兩被告續准保釋。

被告依次為張子軒和周廸文（現年同為23歲），報稱無業，暫准保釋候審。兩人否認於2020年3月23日在葵涌葵昌路9號貴豐工業大廈地下外，連同林匡然及其他身分不詳的人，搶劫許貝茵、許貝茜及王永權，劫去一個購物袋及一個Hermes手袋。

控方開案陳辭指出，許貝茜在網上買賣平台「旋轉拍賣」放售價值39萬元的手袋，並相約一名不知名女子，於案發日在貴豐工業大廈16樓一間二手店交收。

案發當日，許貝茜的姊夫接載她、妹妹許貝茵及許貝茜的男同事到案發工廈，姊夫去泊車，3人下車到工廈地下等候買家，許貝茵拿着一IKEA購物袋，裝着內有黑色Hermes鱷魚皮手袋的Hermes紙盒，許貝茜則告知買家位置。

賣家網售約交收 被3人刀棍追毆

其後，3名男子手持棍棒狀或刀狀物品衝向3人，其中一男稱「打劫」，另兩男則以棍棒襲擊王永權，3人向大連排道方向逃去，劫匪一路尾隨，其中兩男追上許貝茜並以棍棒擊其背，其中林匡然搶去裝有手袋的IKEA購物袋。王永權事後驗傷，發現右手食指及中指觸痛，關節處有瘀傷。

【案件編號：HCCC 7/21】

相關字詞﹕高等法院 手袋 搶劫

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