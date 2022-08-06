招傀儡開空殼公司洗14億 黑錢集團13人被捕

警方財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹指出，該集團招攬「賺快錢」市民開設空殼公司，再提供文件予他們開設大量公司戶口，骨幹成員將操控其戶口處理犯罪得益。初步調查顯示，該集團在去年9月至今年5月，操控約20個相關傀儡戶口，經頻密轉帳清洗逾14億元，當中17宗涉歐美、亞洲等海外騙案，包括8宗電郵騙案及兩宗投資騙案，事主共損失約8100萬元，單一損失金額由3萬至1800萬元不等。據了解，有生化公司及工業公司遇騙。

警方周三起一連兩日行動，在多區以涉嫌串謀洗黑錢拘捕11男2女，年齡28至52歲，包括3名骨幹及10名傀儡戶口持有人，分別報稱無業、司機、廚師等，全帶署扣查。行動中檢獲銀行卡、銀行及公司文件、手提電腦、電話等大量證物。警方相信已搗破一個活躍的洗黑錢集團，將續追查騙款下落，不排除更多人被捕。

警方提醒市民，不論是否認識戶口借用人及購買者，一旦戶口被用作洗黑錢，戶口持有人或已觸犯洗黑錢罪，呼籲市民切勿將個人銀行、證券或儲值支付工具戶口租出、借出及賣出，以免被利用處理不明款項。