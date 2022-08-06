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招傀儡開空殼公司洗14億 黑錢集團13人被捕

【明報專訊】警方根據線報及經深入調查，自周三（3日）一連兩日展開代號「密環」行動，以涉嫌串謀洗黑錢拘捕13人，包括骨幹成員。初步調查相信洗黑錢集團以數百元至萬元的報酬利誘市民開空殼公司及銀行戶口，再利用近20個相關傀儡戶口清洗逾14億元懷疑犯罪得益。

警方財富情報及調查科財富調查組高級督察羅俊熹指出，該集團招攬「賺快錢」市民開設空殼公司，再提供文件予他們開設大量公司戶口，骨幹成員將操控其戶口處理犯罪得益。初步調查顯示，該集團在去年9月至今年5月，操控約20個相關傀儡戶口，經頻密轉帳清洗逾14億元，當中17宗涉歐美、亞洲等海外騙案，包括8宗電郵騙案及兩宗投資騙案，事主共損失約8100萬元，單一損失金額由3萬至1800萬元不等。據了解，有生化公司及工業公司遇騙。

警方周三起一連兩日行動，在多區以涉嫌串謀洗黑錢拘捕11男2女，年齡28至52歲，包括3名骨幹及10名傀儡戶口持有人，分別報稱無業、司機、廚師等，全帶署扣查。行動中檢獲銀行卡、銀行及公司文件、手提電腦、電話等大量證物。警方相信已搗破一個活躍的洗黑錢集團，將續追查騙款下落，不排除更多人被捕。

警方提醒市民，不論是否認識戶口借用人及購買者，一旦戶口被用作洗黑錢，戶口持有人或已觸犯洗黑錢罪，呼籲市民切勿將個人銀行、證券或儲值支付工具戶口租出、借出及賣出，以免被利用處理不明款項。

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