虛報DSE試場有炸彈 公務員囚16月

求情稱患思覺失調 反修例時協助交通

辯方求情稱，案發時任職運輸署高級技術主任的被告楊偉忠（54歲）因母親去世及工作壓力，引致精神壓力患上思覺失調，其後亦有接受治療。他獲上司、同事、家人等撰寫求情信，稱他於反修例期間協助維修及安排交通的工作。被告被捕後已停職，相信今後無法復工，冀法庭輕判。

裁判官林子勤裁決時引述被告的證供，稱2020年5月3日即事發前一日在辦公室工作，其後遺漏電話，翌日在辦公室取回，且他曾把電話密碼告知兩名同事，懷疑電話遭人偷去使用。惟林官稱，電話內有很多私人資料，隨意把密碼交給他人不常見，而被告發現遺失電話，未即時致電尋找，更相信電話必然遺留在辦公室，直指其證供「超乎現實、過分巧合」，認為被告當時管有其手機，錄製或協助錄製虛報炸彈的錄音，裁定他罪成。

至於盜竊及管有他人身分證兩罪，被告自辯稱2018年與杜姓事主一起上課，杜的銀包意外跌入其環保袋，被告的家傭以為是被告的銀包，遂放在窗台的透明膠盒，被告則未有發覺銀包，直至警方搜出。

藏他人身分證罪成 官不信長放牀旁不察

林官稱，家傭「日復日、月復月」看到銀包在同一位置，卻不向被告確認；窗台位於主人房，緊接被告睡牀，亦十分整齊，不認為被告長期以來未有發現銀包。林官考慮銀包狀態、位置、遺失時間等，裁定被告必然知道該銀包不屬於他，以及無合理辯解下管有事主的身分證，裁定兩罪罪成。

【案件編號：KTCC2290/21】