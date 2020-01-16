消費券明派2000 商戶學者料效小 金舖稱無助大額消費 學者預計GDP影響小於1%

政府：分期盼延提振 黃家和：料只惠日常品

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲昨在港台《千禧年代》表示，截至前晚已有15萬多人就消費券領取資格提出覆核，有約10.4萬人成功，目前無失敗個案，而消費券支付平台由4間增至6間，王學玲稱登記期內有26萬人轉平台，希望平台百花齊放。她期望分期發放消費券可拉長提振經濟的作用。

旺角一間金舖預告將推出以消費券購買金器免手工費的優惠，但職員稱首期消費券金額太小，未能幫助金器等高額商品銷情，批評分期發放浪費行政成本。

今年4月發放首階段消費券，旺角西洋菜南街一家電子產品連鎖店曾排長龍，該店今次再推出消費券優惠，包括特價發售電話配件，並延續上次買滿2000元送100元優惠。該店經理黃先生表示，4月疫情回落，市民有報復式消費，惟現時消費力疲弱，加上今期金額較小，預計生意只及上階段一半，但相信仍有些人會購買2000多元的平價電話。

邵家輝：去年派時逢鬆綁氣氛好 今疲弱

邵家輝認為，分期派發消費券與一次過發放差別不大，對零售業有提振作用，但料不及去年派發時震撼。他解釋，去年派發消費券正值放寬社交距離措施，社會氣氛較好，惟今年4月和明日派發消費券，均處於疫情較嚴重之際，消費力較疲弱，商界應考慮推出優惠配合。

酒樓：周日常滿座 料首日額外收入少

食肆方面，倫敦大酒樓經理蘇太表示，近日天氣炎熱多雨，市民出門意欲減，生意淡，預計消費券令生意增10%，作用較去年遜色。她稱，周日酒樓通常都會滿座，估計首日派發帶來的額外收入不多，而且金額小，預計只夠市民用兩周。她預計，發放日起的數天都會帶動生意，為應付客量增加，除放假員工，她將盡量調動酒樓180名員工上班。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，雖然分期可延長提振作用，但考慮到首期消費券金額低，市民消費意欲不太強烈，或只花於日常用品。不過他對飲食業生意樂觀，估計飲食業可佔消費券25%份額，因正值暑假，並已放寬晚市堂食，業界能與零售業公平競爭。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，消費券金額太小，市民或會用以乘車和儲起來，GDP仍靠政府支出支撐，今期消費券對本港GDP影響料小於1%。