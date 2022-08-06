文員政總非禮脫罪 官令還押候取精神報告

辯方稱躁鬱病情穩定無罪應放

官：未知會否危害公眾

被告陳德俊（案發時29歲）現已被解僱。對於被告須還押，辯方律師一度力陳，被告病情穩定，既然無罪，「實在無必要剝奪佢自由」，否則為間接懲罰。布官強調非懲罰，如今未能確定他會否危害其他公眾，故根據《精神健康條例》，須將他還押。

獨處叫同事除衫 手伸胸前

布官裁決時引述事主X供辭稱，案發時被告突然關上房門，孤男寡女下被告兩度叫X「除衫」，伸手向X胸口的鈕扣前，X欲離開，被告仍鍥而不捨，捉X的手腕互相糾纏，布官認為「任何正常思想的人，必然視其為猥褻侵犯」；同時X作供堅定，布官接納其證供。

被告自辯時曾稱，自己2012年起患躁鬱症，曾被強制入院治療。案發前一個月自覺被跟蹤，且同事不時發表反政府言論，憂被牽連而失眠多天；在不想影響工作下，於案發前自行加大藥量。不過布官裁決時直指這點值得商榷，稱被告被捕當天向警員表示無服藥，事後才向醫生披露過量服藥，拒絕接納他的證供，亦不會剔除被告向警方作出的招認供辭。

同時，布官考慮辯方精神科醫生所指，即使無過量服藥，仍可能出現急性認知錯亂，嚴重會自言自語、幻聽幻覺等，且被告留院時曾向職員做出「性姿勢」，故難以排除他受躁鬱症影響而犯案，裁定罪名不成立。

根據《精神健康條例》，精神錯亂而被判無罪的被告，若法庭信納為保護他人着想而需將被告羈押，法庭可作此命令。

【案件編號：ESCC 1665/21】