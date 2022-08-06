港聞

港聞二

文員政總非禮脫罪 官令還押候取精神報告

【明報專訊】政府合約文員涉於去年8月2日在位於政府總部的政府經濟顧問辦公室，叫女同事「除衫」及伸手到她胸前，案件昨在東區裁判法院裁決。暫委裁判官布喜后表示，接納事主供辭，被告案發時確曾作出非禮行為，惟考慮辯方精神報告，患躁鬱症的被告有可能出現急性認知錯亂，故裁定各一項非禮罪及屬交替控罪的企圖非禮不成立，但因不知被告會否危害其他公眾人士，下令還押至8月19日，以索取兩份精神報告決定是否須判處醫院令。

辯方稱躁鬱病情穩定無罪應放

官：未知會否危害公眾

被告陳德俊（案發時29歲）現已被解僱。對於被告須還押，辯方律師一度力陳，被告病情穩定，既然無罪，「實在無必要剝奪佢自由」，否則為間接懲罰。布官強調非懲罰，如今未能確定他會否危害其他公眾，故根據《精神健康條例》，須將他還押。

獨處叫同事除衫 手伸胸前

布官裁決時引述事主X供辭稱，案發時被告突然關上房門，孤男寡女下被告兩度叫X「除衫」，伸手向X胸口的鈕扣前，X欲離開，被告仍鍥而不捨，捉X的手腕互相糾纏，布官認為「任何正常思想的人，必然視其為猥褻侵犯」；同時X作供堅定，布官接納其證供。

被告自辯時曾稱，自己2012年起患躁鬱症，曾被強制入院治療。案發前一個月自覺被跟蹤，且同事不時發表反政府言論，憂被牽連而失眠多天；在不想影響工作下，於案發前自行加大藥量。不過布官裁決時直指這點值得商榷，稱被告被捕當天向警員表示無服藥，事後才向醫生披露過量服藥，拒絕接納他的證供，亦不會剔除被告向警方作出的招認供辭。

同時，布官考慮辯方精神科醫生所指，即使無過量服藥，仍可能出現急性認知錯亂，嚴重會自言自語、幻聽幻覺等，且被告留院時曾向職員做出「性姿勢」，故難以排除他受躁鬱症影響而犯案，裁定罪名不成立。

根據《精神健康條例》，精神錯亂而被判無罪的被告，若法庭信納為保護他人着想而需將被告羈押，法庭可作此命令。

【案件編號：ESCC 1665/21】

相關字詞﹕精神健康條例 東區裁判法院 政府總部 非禮

上 / 下一篇新聞

警新手令查手機新聞材料 黎智英覆核 按國安法簽發 官：與首張搜查令「兩回事」
警新手令查手機新聞材料 黎智英覆核 按國安法簽發 官：與首張搜查令「兩回事」
警曾循國安法實施細則 獲手令搜蘋果及立場
警曾循國安法實施細則 獲手令搜蘋果及立場
壹傳媒大樓藏危險品罰7000元
壹傳媒大樓藏危險品罰7000元
初選案開審無期 林定國：外界關注進度屬合理 未評應否設陪審團 稱由3指定法官審無損公平
初選案開審無期 林定國：外界關注進度屬合理 未評應否設陪審團 稱由3指定法官審無損公平
病妻靜脈導管遭剪 八旬翁涉誤殺 事主曾稱心口痛 多年鄰居：兩人恩愛未聞吵架
病妻靜脈導管遭剪 八旬翁涉誤殺 事主曾稱心口痛 多年鄰居：兩人恩愛未聞吵架
瘧疾患者增一死一危 醫局篩查幾內亞抵港客
瘧疾患者增一死一危 醫局篩查幾內亞抵港客
黃雨雷暴警告遊船河 七旬翁浪茄溺斃
黃雨雷暴警告遊船河 七旬翁浪茄溺斃
駐歐盟官員張國財任廣播處長 港台續AO接掌
駐歐盟官員張國財任廣播處長 港台續AO接掌
稱公屋租金機制3問題 房委成員倡改 忽略通脹失業率數據滯後 何永賢：機制平衡法理人情
稱公屋租金機制3問題 房委成員倡改 忽略通脹失業率數據滯後 何永賢：機制平衡法理人情
稱租金佔住戶收入比例減 房署：符立法預期無意改
稱租金佔住戶收入比例減 房署：符立法預期無意改
教局列9資訊素養 致函全港校長 初小注意假資訊 初中要識迴音室
教局列9資訊素養 致函全港校長 初小注意假資訊 初中要識迴音室
理大外衝突8被告有人染疫 裁決押後逾月
理大外衝突8被告有人染疫 裁決押後逾月
「姜牧師」舉自拍棍控阻差脫罪 官：警證供分歧
「姜牧師」舉自拍棍控阻差脫罪 官：警證供分歧
酒駕P牌車撞欄撞交通燈 碎片砸的士
酒駕P牌車撞欄撞交通燈 碎片砸的士
消費券明派2000 商戶學者料效小 金舖稱無助大額消費 學者預計GDP影響小於1%
消費券明派2000 商戶學者料效小 金舖稱無助大額消費 學者預計GDP影響小於1%
虛報DSE試場有炸彈 公務員囚16月
虛報DSE試場有炸彈 公務員囚16月
14歲男涉手遊裝備騙9歲女裸照 收相無下文
14歲男涉手遊裝備騙9歲女裸照 收相無下文
招傀儡開空殼公司洗14億 黑錢集團13人被捕
招傀儡開空殼公司洗14億 黑錢集團13人被捕
涉趁交收搶值39萬名牌袋 兩無業男不認罪
涉趁交收搶值39萬名牌袋 兩無業男不認罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】容海恩登報同袁弓夷脫「爺媳關係」 惹網民抽水二創 Ben Sir話得「翁媳」關係
【Emily】容海恩登報同袁弓夷脫「爺媳關係」 惹網民抽水二創 Ben Sir話得「翁媳」關係
【Emily】野渡七夕用戒指照向鄒幸彤表愛意
【Emily】野渡七夕用戒指照向鄒幸彤表愛意
【Emily】陳茂波同小學欖球隊「切磋」 話力促七欖復辦
【Emily】陳茂波同小學欖球隊「切磋」 話力促七欖復辦
【Emily】海員大罷工百周年 黃國盼中山公園立碑
【Emily】海員大罷工百周年 黃國盼中山公園立碑