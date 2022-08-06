港聞

港聞二

駐歐盟官員張國財任廣播處長 港台續AO接掌

【明報專訊】政府昨日公布，現任駐歐盟特派代表張國財（圖）將接任廣播處長，10月初履新，是繼前處長鄧忍光和李百全之後，第三名空降領導港台的政務官（AO）。身兼港台顧問委員會成員的立法會議員狄志遠表示，現時正副廣播處長均是政務官，情况不理想，冀新處長多與港台員工溝通和聆聽意見。

正副手均AO 狄志遠稱不理想

港台早於2014年曾計劃斥資逾60億元興建新廣播大樓，被立法會否決撥款申請。狄志遠認為，新大樓撥款早年被政治化，現時港台運作穩定，惟硬件配套追不上時代，舉例指顧問委員會開會房間也漏水，促請新任處長盡快與政府商討方案，相信爭取興建新大樓會是張國財的重要挑戰。

陸頌雄讚具國際視野 助說好港故事

張國財為資深政務官，1993年加入政府政務職系，曾於前資訊科技及廣播局、前教統局及民政事務總署等多個決策局及部門工作。他曾任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），2019年起出任駐歐盟特派代表。公務員事務局長楊何蓓茵表示，張國財具備出色領導和管理才能，有信心他能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

立法會資訊科技及廣播事務委員會成員、工聯會陸頌雄表示，希望張國財提升港台節目質素，製作更多元化和貼地的節目，如推廣體育活動。張國財過去3年擔任駐歐盟代表，陸認為張具國際視野，將有助港台對外「說好香港故事」。

委員會另一成員、民建聯陳學鋒則期望張國財未來按照李百全的做法，繼續帶領港台發展。

前任廣播處長李百全今年七一升任保安局常任秘書長，處長一職懸空至今，暫由副處長施金獎署任。

相關字詞﹕張國財 香港電台 廣播處長

上 / 下一篇新聞

警新手令查手機新聞材料 黎智英覆核 按國安法簽發 官：與首張搜查令「兩回事」
警新手令查手機新聞材料 黎智英覆核 按國安法簽發 官：與首張搜查令「兩回事」
警曾循國安法實施細則 獲手令搜蘋果及立場
警曾循國安法實施細則 獲手令搜蘋果及立場
壹傳媒大樓藏危險品罰7000元
壹傳媒大樓藏危險品罰7000元
初選案開審無期 林定國：外界關注進度屬合理 未評應否設陪審團 稱由3指定法官審無損公平
初選案開審無期 林定國：外界關注進度屬合理 未評應否設陪審團 稱由3指定法官審無損公平
病妻靜脈導管遭剪 八旬翁涉誤殺 事主曾稱心口痛 多年鄰居：兩人恩愛未聞吵架
病妻靜脈導管遭剪 八旬翁涉誤殺 事主曾稱心口痛 多年鄰居：兩人恩愛未聞吵架
瘧疾患者增一死一危 醫局篩查幾內亞抵港客
瘧疾患者增一死一危 醫局篩查幾內亞抵港客
黃雨雷暴警告遊船河 七旬翁浪茄溺斃
黃雨雷暴警告遊船河 七旬翁浪茄溺斃
文員政總非禮脫罪 官令還押候取精神報告
文員政總非禮脫罪 官令還押候取精神報告
稱公屋租金機制3問題 房委成員倡改 忽略通脹失業率數據滯後 何永賢：機制平衡法理人情
稱公屋租金機制3問題 房委成員倡改 忽略通脹失業率數據滯後 何永賢：機制平衡法理人情
稱租金佔住戶收入比例減 房署：符立法預期無意改
稱租金佔住戶收入比例減 房署：符立法預期無意改
教局列9資訊素養 致函全港校長 初小注意假資訊 初中要識迴音室
教局列9資訊素養 致函全港校長 初小注意假資訊 初中要識迴音室
理大外衝突8被告有人染疫 裁決押後逾月
理大外衝突8被告有人染疫 裁決押後逾月
「姜牧師」舉自拍棍控阻差脫罪 官：警證供分歧
「姜牧師」舉自拍棍控阻差脫罪 官：警證供分歧
酒駕P牌車撞欄撞交通燈 碎片砸的士
酒駕P牌車撞欄撞交通燈 碎片砸的士
消費券明派2000 商戶學者料效小 金舖稱無助大額消費 學者預計GDP影響小於1%
消費券明派2000 商戶學者料效小 金舖稱無助大額消費 學者預計GDP影響小於1%
虛報DSE試場有炸彈 公務員囚16月
虛報DSE試場有炸彈 公務員囚16月
14歲男涉手遊裝備騙9歲女裸照 收相無下文
14歲男涉手遊裝備騙9歲女裸照 收相無下文
招傀儡開空殼公司洗14億 黑錢集團13人被捕
招傀儡開空殼公司洗14億 黑錢集團13人被捕
涉趁交收搶值39萬名牌袋 兩無業男不認罪
涉趁交收搶值39萬名牌袋 兩無業男不認罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】容海恩登報同袁弓夷脫「爺媳關係」 惹網民抽水二創 Ben Sir話得「翁媳」關係
【Emily】容海恩登報同袁弓夷脫「爺媳關係」 惹網民抽水二創 Ben Sir話得「翁媳」關係
【Emily】野渡七夕用戒指照向鄒幸彤表愛意
【Emily】野渡七夕用戒指照向鄒幸彤表愛意
【Emily】陳茂波同小學欖球隊「切磋」 話力促七欖復辦
【Emily】陳茂波同小學欖球隊「切磋」 話力促七欖復辦
【Emily】海員大罷工百周年 黃國盼中山公園立碑
【Emily】海員大罷工百周年 黃國盼中山公園立碑