駐歐盟官員張國財任廣播處長 港台續AO接掌

正副手均AO 狄志遠稱不理想

港台早於2014年曾計劃斥資逾60億元興建新廣播大樓，被立法會否決撥款申請。狄志遠認為，新大樓撥款早年被政治化，現時港台運作穩定，惟硬件配套追不上時代，舉例指顧問委員會開會房間也漏水，促請新任處長盡快與政府商討方案，相信爭取興建新大樓會是張國財的重要挑戰。

陸頌雄讚具國際視野 助說好港故事

張國財為資深政務官，1993年加入政府政務職系，曾於前資訊科技及廣播局、前教統局及民政事務總署等多個決策局及部門工作。他曾任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），2019年起出任駐歐盟特派代表。公務員事務局長楊何蓓茵表示，張國財具備出色領導和管理才能，有信心他能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

立法會資訊科技及廣播事務委員會成員、工聯會陸頌雄表示，希望張國財提升港台節目質素，製作更多元化和貼地的節目，如推廣體育活動。張國財過去3年擔任駐歐盟代表，陸認為張具國際視野，將有助港台對外「說好香港故事」。

委員會另一成員、民建聯陳學鋒則期望張國財未來按照李百全的做法，繼續帶領港台發展。

前任廣播處長李百全今年七一升任保安局常任秘書長，處長一職懸空至今，暫由副處長施金獎署任。