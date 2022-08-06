瘧疾患者增一死一危 醫局篩查幾內亞抵港客

醫管局昨公布多一名53歲男患者離世，他8月3日入住伊利沙伯醫院內科病房時情况已「很差」，獲處方藥物治療，惟持續惡化，同日轉送深切治療部，需用呼吸機及繼續用藥，延至昨午近3時離世，已轉介死因裁判官跟進。

曾住海景絲麗等檢疫酒店

局方補充，現有19名男病人在公立醫院留醫，其中一人情况危殆，其餘情况穩定；8人正入住瑪嘉烈醫院、兩人入住伊院，其餘9人留醫廣華醫院。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，部分患者曾入住位於油麻地的香港海景絲麗酒店，其餘則分佈於5至7間檢疫酒店。

醫管局總行政經理劉家獻昨說，局方已緊急採購有關藥物，並由專家評估需多少藥物儲備，強調目前數量充足；如有需要會將病人送入隔離設施，惟強調瘧疾主要經蚊傳染，並非如新冠病毒般以空氣傳播，而局方已做到最高級別的防蚊措施。

何栢良指不尋常 促流行病學跟進

張竹君補充，大部分患者屬「惡性瘧疾」，可引致嚴重情况或死亡，當局會向患者的同行人士作醫學監察，如出現病徵會盡快送院，無病徵則做血液測試。

至於其他非洲抵港旅客，張稱難要求他們在機場做檢測，但會了解有否不適，如有病徵會立即送院，沒病徵亦會盡量安排抽血。醫管局昨日派出醫療隊到機場篩查畿內亞抵港旅客，並即時安排懷疑感染、有臨牀需要者入院。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台《千禧年代》表示，本港以往平均每年有20至30宗瘧疾個案，過去3年入境旅客減少，個案維持單位數，而今次一個多月內出現30宗個案，而且均來自畿內亞、屬同一公司員工，形容事件不尋常。何補充，本港有小量可傳播瘧疾的「按蚊」，故現時不可不理，需作流行病學跟進，包括預防患者留港期間被叮咬等。

患者沒離市區 專家料傳播風險低

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，「惡性瘧疾」由感染惡性瘧原蟲引致，致病性較高，故會出現嚴重病情。他說，按蚊不適應市區環境，主要在郊區棲息，而今批輸入個案均沒離開市區，相信構成傳播的風險極低。但他提醒，港人本來較少可能感染瘧疾、沒免疫保護，一旦感染或很嚴重，強調需及早治療。